Imam dvoje male djece i radim u ugostiteljstvu tako da sam stalno osjećala kronični umor i noćno znojenje, no mislila sam da je svima tako. Firma nas svake godine šalje na sistematski, a meni su na tom pregledu otkrili folikularni limfom u 4 B stadiju koji se proširio na sve dijelove tijela i koštanu srž. Limfom je oblik raka krvi. Ovaj moj oblik je neizlječiv, ali se terapijom dovodi u stanje kontrole i s tim se živi. Koliko dugo, to ovisi od organizma do organizma - priča Maja Grünvald Maksimović (33) iz Vukovara koju je prošle godine zatekla dijagnoza limfoma.