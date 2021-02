- Uistinu mi je bila čast odjenuti The Weeknd za njegov nevjerojatni Super Bowl show. Za mene se moda sastoji u tome da u ono što nosite unesete jedinstvenu osobnost, a The Weeknd je oživio ovu kombinaciju svojom energijom, karakterom i osjećajem za stil - rekao je Williams.

Prema priopćenju za javnost, trebalo je više od 250 sati da se ručno izveze ova jakna.

Glazbenik je sako upario s crnom košuljom, hlačama, kožnom kravatom, rukavicama i crno-bijelim oksfordicama.

Tijekom poluvremena, The Weeknd je izveo pjesme sa svog albuma iz ožujku 2020. 'After Hours'. Pozornicu je dijelio s velikom skupinom plesača odjevenih u crvene jakne, rukavice i s maskama na licima koji su podsjećali na njegove prošle nastupe.

Pjevača smo prvi put krajem 2020. vidjeli da ima 'masku' odnosno da mu je lice prekriveno flasterima, zavojima i da je pun modrica i ožiljaka i to u spotu za pjesmu 'After Hours'. S takvim licem nastupio je još nekoliko puta.

The Weeknd je objasnio da je to zato što one predstavljaju njegovo mišljenje o Hollywoodu i tome kako svi idu nepotrebno na plastične operacije i nastoje biti u korak sa zahvatima jer smatraju da će onda biti više cijenjeni, piše Insider.