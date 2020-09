Za 6 kuna na Filipinima ćete dobiti masažu, a u Turskoj čaj

Diljem svijeta postoje stvari koje možete raditi i kupiti za nešto manje ili više od 6 kuna. Tako primjerice u Budimpešti za 'siću' možete parkirati auto, a u Venezueli napuniti spremnik goriva

<p>Možda će vas iznenaditi da u svijetu za dolar, oko šest kuna, možete kupiti razne stvari. U nastavku pročitajte gdje i što sve možete kupiti za tu cifru.</p><h2>1. Filipini</h2><p>Ako ste dugo putovali do Filipina i imate osjećaj da vam pod hitno treba odmor, ne brinite. Za jedan dolar možete otići na masažu stopala u trajanju od 20 minuta. Takvu masažu za tu cijenu pronaći ćete u Cebuu na Filipinima.</p><h2>2. Istanbul</h2><p>Ako idete u Istanbul ili planirate putovanje u budućnosti imajte na umu da morate probati tradicionalni turski čaj. U Turskoj je to najčešće konzumirano piće, a za cijenu manju od 6 kuna možete probati više varijacija turskog čaja.</p><h2>3. Vijetnam</h2><p>Jedna od poznatijih stvari koje, može se reći, obilježavaju Vijetnam su njihovi pleteni šeširi poznati kao 'non la', a izrađeni su od slame. Ovaj šešir kupuje se kao suvenir ili kao poklon, a košta oko šest kuna.</p><h2>4. Njemačka</h2><p>U Europi je jako teško naći stvar ispod šest kuna, no u Njemačkoj možete kupiti 400 komada štapića za uho za manje od šest kuna.</p><h2>5. Malezija</h2><p>U Kuala Lumpuru u Maleziji možete oprati prljavu odjeću za jako jeftinu cijenu, za otprilike šest kuna ili malo više.</p><h2>6. Indija</h2><p>Sjajan način kretanja tijekom putovanja je korištenje javnog prijevoza jer nekoliko mjesta možete posjetiti na najekonomičniji način. U Indiji je minimalna cijena kupnje karte za metro 10 rupija, što je nešto manje od kune, pa je odabir metroa jeftin način za kretanje.</p><h2>7. Venezuela</h2><p>Venezuela ima najjeftinije cijene benzina na svijetu, nešto manje od kune po litri. Dakle, ako planirate putovanje u ovu zemlju, punjenje spremnika automobila bit će prilično povoljno.</p><h2>8. Južna Koreja</h2><p>Karaoke su jako popularne u Južnoj Koreji, zato pokušajte odvojiti dio svog vremena kako biste se upoznali s korejskom glazbenom kulturom i otpjevali neke melodije. Na uređaju za glazbu možete pustiti dvije pjesme za šest kuna. </p><h2>9. Portugal</h2><p>Odnos između Portugalaca i kave započeo je još u osamnaestom stoljeću i sada je nemoguće izaći na portugalske ulice i ne popiti ovaj napitak. Ako naiđete na kafić, ne oklijevajte svratiti i probati kavu.</p><h2>10. Mađarska</h2><p>Pronaći parkirno mjesto koje ne košta cijelo bogatstvo može biti teško na mnogo mjesta, ali u Budimpešti je moguće parkirati automobil do četiri sata za jako nisku cijenu.</p><h2>11. Singapur</h2><p>Budući da su tamo temperature vrlo visoke, isplati se pronaći javni bazen kako biste se osvježili. Postoji mnogo opcija koje možete odabrati, pogotovo ako ne želite puno platiti.</p><h2>12. Hrvatska</h2><p>U Lijepoj našoj sladoled je prava delicija, pogotovo ljeti, a kuglicu sladoleda u Hrvatskoj u manjim slastičarnama možete pojesti za 6 kuna.</p><h2>13. Švicarska</h2><p>Švicarska nije zemlja poznata po jeftinim cijenama, ali lijepo je znati da sa samo 6 kuna nećete umrijeti od žeđi dok ste tamo. Za tu cijenu možete kupiti 1,5 litre vode.</p><h2>14. Brazil</h2><p>Ako ne želite šetati s ruksakom dok ste u Brazilu, možete stvari ostaviti u ormarićima na autobusnom kolodvoru kako biste ih zaštitili tijekom dana. Samo obucite bikini i otiđite na plažu.</p><h2>15. Tajland</h2><p>U slučaju nužde ili nostalgije za domom možete besplatno razgovarati 16 minuta na mobitelu dok ste tamo, piše <a href="https://brightside.me/wonder-places/what-you-can-buy-with-1-around-the-world-798786/" target="_blank">Brightside.</a></p><p> </p>