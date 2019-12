Za blagdanskim stolom nikad nemojte pričati o ovim temama

Svi se vesele blagdanskim okupljanjima zato što se namjeravaju opustiti i zabaviti (osim možda onih koji ta okupljanja pripremaju), nakon dugo vremena vidjeti rođake i obiteljske prijatelje te uživati u slasticama.

Ono što nitko ne želi je napetost i svađe koje se uglavnom pamte još godinama kasnije, ako ne i desetljećima.

Kako biste to izbjegli nemojte ne radite sljedećih 10 stvari:

1. Tračevi o članovima obitelji

Nikad nije pametno tračati, a pogotovo prenositi "vijesti" o članovima obitelji koji nisu prisutni. Ovakvi razgovori mogu brzo izmaknuti kontroli te rezultirati prepirkama i svađom.

Također, onaj tko je započeo ili proširilo trač obično se zapamti po lošem, a ne dobrom. A ako dotični sazna za vaše ponašanje, a to je više-manje neupitno, upropastit ćete obiteljske odnose.

- Ako postoji nešto što trebate raspraviti s članom obitelji, napravite to direktno s njim nasamo, a ne pred drugim ljudima, koliko god vam bili bliski. Na kraju će se od cijelo okupljanja sjećati samo vas i zlobnih riječi koje ste rekli - savjetuje psihologinja Marni Amsell.

2. Politika

To inače nije dobar izbor teme za večeru ili ručak, budući da nikad ne znate kako će drugi ljudi reagirati, a postoje velike šanse da će doći do rasprave, pa čak i do svađe.

- Ako već netko digne političku temu, bitno je imati takta i odmjeriti svoje riječi. Svatko ima pravo na svoje mišljenje i često će ljudi to mišljenje reći naglas, a u ovoj situaciji je bitno da se svi suzdrže od rasprava i vrijeđanja - objašnjava Amsell.

3. Financije

Čak i u najboljim okolnostima razgovarati o financijama je jako nezgodno. Obiteljsko, pogotovo blagdansko okupljanje, nije ni vrijeme ni mjesto na kojem će se raspravljati o cijeni nečijeg auta (kaputa, cipela ili telefona), dugovanjima ili životnom stilu.

Također pitanja podjele imovine nakon smrti pretka je jako osjetljiva tema koju treba izbjegavati u širokom luku. Takve teme se raspravljaju nasamo, među direktnim nasljednicima, kako bi se izbjegla uplitanje sa strane, optuživanja i svađe.

4. Vjera ili nedostatak iste

Osobna vjerovanja, odnosno religija ili ateizam je poprilično intimna stvar. Oni koji vjeruju, a i oni koji su odabrali ne vjerovati vrlo su osjetljivi oko toga i mogu se lako uvrijediti.

5. Oružje

Uzevši u obzir mnogobrojne masovne pucnjave koja se više ne događaju samo u Americi, već i u Francuskoj, Velikoj Britaniji, Španjolskoj i drugim državama Europske Unije, ljudi su postali izrazito osjetljivi na slobodu nošenja oružja. Sve teme vezane za kupnju oružja, licence, pravo na nošenje i opravdanu ili neopravdanu upotrebu, treba izbjegavati.

Bez obzira kojeg ste stava, za ili protiv, ova tema nikako nije poželjna za blagdanski objed.

6. Dječja postignuća

Koliko god bili ponosni na svoju djecu, pretjerano hvaljenje djeteta i nabrajanje njihovih divnih osobina i postignuća u većini slučajeva neće biti simpatično, već će ljudi misliti da se bespotrebno hvalite.

- Morate uzeti u obzir kako se osjećaju oni koji vas slušaju. Nemaju svi vašu sreću s djecom, a možda im se upravo događa nešto loše u životu kao razvod, gubitak posla ili imaju dijete koje se muči u školi. Takvo hvalisanje potiče uspoređivanje koje može loše utjecati na vaš odnos. Ova tema može potaknuti nepotrebno natjecanje među braćom i sestrama - objašnjava dr. Wagner.

7. Samci protiv zauzetih

Obiteljska okupljanja mogu biti prava agonija za samce jer nadobudni članovi uže i šire obitelji će iskoristiti svaku priliku da s najboljom namjerom ispituju samca kad će se više udati/oženiti. I tu se nastavljaju pitanja kao 'Jesi li koga upoznao?' ili 'Imam baš curu za tebe.'

Nije ni čudo što su svi samci u nekom trenu života ozbiljno razmišljali hoće li se uopće pojaviti na obiteljskom ručku. Pritisak je prevelik, a osjećaj koji čovjek ima nakon ovakvog okupljanja ga sigurno neće potaknuti da dođe i sljedeći put - objašnjava obiteljska i bračna terapeutkinja Shrein Bahrami.

8. Zdravlje i izgled

Zdravlje i izgled su jako osobne teme stoga je potrebno paziti da se netko ne bi uvrijedio. I inače je jako teško razgovarati s nekim o njegovoj debljini, prehrambenim navikama i zdravlju, a pogotovo s nekim tko ima nisko samopoštovanje i tko je sklon depresiji.

Ove teme oko blagdanskog stola mogu započeti sasvim nevino, malim komplimentom, i u par minuta prerasti u vrlo neugodnu raspravu zahvaljujući kojoj ljudi mogu stvoriti razne komplekse.

9. Osobni izbori

Komentiranje osobnih životnih izbora sestrične ili brata je veliki tabu na obiteljskim okupljanjima. Nečiji osobni izbori i životne preferencije nikad nije pametno komentirati ili ispitivati, a još kad se nađete u krugu obitelji gdje su svi samo 'zabrinuti', stvari jako brzo mogu eskalirati u pravu svađu, i čak dugoročni prekid komunikacije.

- Nitko ne voli biti u ovakvom centru pažnje da drugi ljudi preispituju njihove odluke vezane za djecu, obitelj ili životnu situaciju. Svatko ima pravo živjeti život kako on želi, a petljanje u tuđe odluke nikad nije dobra ideja - napominje psiholog Shrein Bahrami.

10. Savjeti o odgoju

Ne postoji škola za roditeljstvo! I nisu svi roditelji niti djeca ista. Stoga treba dobro promisliti prije nego počnete dijeliti savjete kako bi ljudi trebali odgajati svoju djecu, pa makar imali samo najbolje namjere.

- Ovakvi savjeti rijetko pomažu, a mogu biti okidač za veliku svađu. Kad je u pitanju roditeljstvo, svi imaju svoje mišljenje (čak i ljudi koji nemaju djecu). Nije bitno je li u pitanju dojenje, skidanje pelena, ocjene u školi ili postizanje discipline u kući, uvijek se nešto nađe oko čega brzo plane rasprava - objašnjavaju Evie Granville i Sarah Davies, stručnjakinje za obiteljska pravila ponašanja.

