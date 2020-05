Za početnike: Vrt u teglicama može biti plodan uz par pravila

Zanima vas ova tema? Onda pročitajte i ovaj članak: Podsjetimo se koliko je Zemlja lijepa - opustite se i uživajte!

Ako želite napraviti mali vrt s teglama, ovih nekoliko savjeta biste trebali uzeti u obzir ako u tome želite uspjeti.

Što saditi?

Prvo što se morate zapitati kada pokrećete svoj vrt s teglama je to što želite posaditi. Naime, to je vrlo važno jer, ako znate koje vrste biljaka ćete uzgajati, to će vam odmah dati ideju o materijalima koje ćete trebati, gdje ćete ih smjestiti i slično.

Odaberite svoje tegle ili spremnike

Ono što je sjajno kada radite vrt s teglama je to što možete koristiti gotovo sve posude kao tegle. Ako imate neke stare spremnike koje ne koristite ili čak stare šalice koje nećete više koristiti, sve dok znate kako stvoriti sustav odvodnje za biljke, oni mogu poslužiti. No, naravno da možete kupiti tegle iz svoje lokalne trgovine ako želite jedinstven izgled.

Nabavite plodno tlo

Koliko god želite koristiti postojeće tlo koje vam je pri ruci, ipak je bolje da umjesto njega koristite kupljenu zemlju jer ona već sadrži sve bitne sastojke koji su nužni za uspijevanje biljaka. Možete i zasebno kupiti vermikulit ili perlit koji također doprinose boljem uspijevanju biljaka, ali možda će vam biti teže pronaći ih ako živite u gradu, stoga provjerite svoje opcije online.

Treba znati i zalijevati biljke

Većina ljudi će reći da je teško previše zaliti vrt s teglama, i u tome ima istine, ali naravno, ima i onih koji zapravo nisu svjesni koliko vode mogu izdržati njihove biljke. Također postoje i oni koji će zaboraviti zalijevati svoje biljke nekoliko dana. Istina je da je zalijevanje biljaka jednom dnevno sasvim dovoljno, ali to može ovisiti i o vremenu i temperaturi u vašem okolišu.

Provjerite odvodnju

Prije nego što posadite svoje biljke, morate osigurati vašim spremnicima dobar sustav odvodnje. Na taj se način uklanja višak vode kako ne bi istrunulo korijenje biljaka. Preskočite šljunak ili krhotine na dnu tegli jer oni zapravo ne pomažu baš puno u odvodnji. Tlo koje koristite zapravo djeluje poput spužve koje apsorbira količinu vode koja biljci treba dok ujedno eliminira i svaki višak. Zato pripazite da tegla ima dovoljno rupa na dnu.

Pružite biljkama dovoljno sunca

Biljkama je najviše potrebno sunčevo svjetlo, a to znači da im trebate osigurati istovremeno dovoljno sunčeve svjetlosti, ali i hlada. To je jedan od razloga zašto biste trebali naučiti koje biljke trebaju puno sunčeve svjetlosti, a koje uspijevaju u hladu.

Ovo su samo neke od osnova koje vam mogu poslužiti kod stvaranja vlastitog vrta s teglama. Od odabira biljaka koje ćete uzgajati, tegli koje ćete koristiti, pa sve do njihovog smještaja u vašem vrtu, sve morate uzeti u obzir da biste postigli najbolje rezultate, piše Idea Digezt.

