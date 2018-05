Za rođendan dobila čestitku od oca koji je umro prije 5 godina

Bailey Sellers iz Knoxvillea u SAD-u jedva je zadržala suze kada je na svoj 21. rođendan primila čestitku, i to od oca Mikea koji je umro prije pet godina od raka gušterače, nekoliko mjeseci prije njezinog 17. rođendana.

Znao je da će umrijeti pa se pobrinuo da njegova djevojčica dobije cvijeće i čestitku za rođendan i kada njega više ne bude. Sve je dogovorio sa lokalnom cvjećarnicom.

- Kada sam otvorila čestitku u isto vrijeme sam se zaledila i osjetila neopisivu sreću. Nakratko sam imala osjećaj da je moj otac tu kraj mene - ispričala je djevojka za CNN.

Ova čestitka je nešto drugačija i tužnija od prethodnih - napisao je da je posljednja:

Bailey,

ovo je moje posljednje pismo tebi dok se ponovno ne susretnemo. Ne želim da zbog mene proliješ više niti jednu suzu, moja djevojčice. Ja sam na boljem mjestu i ti češ uvijek biti moj najdragocjeniji dragulj koji sam dobio.

Tvoj je 21. rođendan i želim da uvijek poštuješ svoju majku i ostaneš vjerna sebi.

Budi sretna i živi punim plućima. Ja ću uvijek biti uz tebe kroz sve tvoje životne prekretnice, samo pogledaj oko sebe i bit ću tamo.

Volim te Boo Boo i sretan ti rođendan!!!

Tata

My dad passed away when I was 16 from cancer and before he died he pre payed flowers so i could receive them every year on my birthday. Well this is my 21st birthday flowers and the last. Miss you so much daddy. 💜 pic.twitter.com/vSafKyB2uO