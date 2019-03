Za savršenu guzu: Riješite se celulita uz pomoć dječjeg ulja

Celulita se užasava gotovo svaka žena, iako muškarcima rupice na ženskoj stražnjici ne smetaju toliko, a nekima su čak i simpatične. Bile žene sportašice, domaćice, mršave ili ugodno popunjene, rijetko koju sretnicu 'narančina kora' zaobiđe. Neadekvatna prehrana, nedovoljno kretanja i ispijanje malih količina vode dovoljni su razlozi za dobivanje celulita.

Muškarci takvih problema nemaju jer imaju 30 posto manje masnog tkiva. Na stražnjici i bokovima celulit se najčešće nakuplja. Posebne vrste masnih stanica na tim dijelovima tijela osim što skupljaju masnoće zadržavaju i tekućinu. Stoga, nerijetko se može čuti savjet o izbjegavanju unosa velikih količina soli u tijelo. Sol na sebe veže tekućinu, a to je idealno tlo za nastanak celulita.

Foto: Fotolia

Osim estetskog problema celulit može biti i vrlo bolan na dodir, no samo u kasnijim fazama razvoja. Koliko god uporno vježbali, pravilno jeli ili koristili najnovije anticelulitne tretmane nikad ga se ne možemo stopostotno riješiti. Građa potkožnog ženskog masnog tkiva je takva da malo celulita uvijek ima, no ne predstavlja problem dok se ne vidi na površini kože.

Stanje postaje alarmantno kad su naslage toliko stare da postanu bolne na dodir, i tad je zadnji trenutak za prestanak ignoriranja problema i početak borbe. I dok mnogi smatraju da se ovog 'nametnika' može riješiti samo s puno novaca utrošenog u najnovije uređaje za borbu protiv celulita, to nije tako.

Masirajte se dječjim uljem

Celulit nije tako težak neprijatelj kako se to čini na prvi pogled. Narančine kore možete se riješiti i s vrlo malo novca, no određena doza upornosti je potrebna. Celulitu se najteže boriti s masažom, gnječenjem i za to nije potrebno hodočastiti po salonima za masažu, dovoljno se prošetati do dućana i kupiti dječje ulje.

Sjednite navečer na bok pred TV i dok gledate omiljenu emisiju masirajte se vrhovima prstiju - kružnim pokretima. Najprije nanesite dječje ulje na kožu, a potom krenite s masažom. Budete li to na svakom bedru radili po 15 minuta svaki dan, situacija će do ljeta biti puno bolja, a trošak cijelog postupka zanemariv. Vrijedi probati!