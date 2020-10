Za svijet bez otpada: Coca-Cola želi napraviti papirnate boce

Coca-Cola razvija proizvodnju boce u potpunosti izrađene od papira, koja će se moći reciklirati, izvijestila je ta kompanija. Kažu da je to korak u ostvarenju ciljeva plana 'Svijet bez otpada'

<p>Coca-Cola i partneri izradili su prototip prve generacije boce čiji je vanjski sloj ambalaže načinjen od papira, ali s čepom i unutarnjim slojem koji sadrže plastiku. Iako je pri izradi korištena 100 posto reciklirana plastika koja se nakon uporabe može reciklirati, konačni cilj i sljedeći korak je pronaći bocu koja ne sadrži plastiku i u potpunosti je izrađena od papira, kažu u toj kompaniji.</p><p>POGLEDAJTE VIDEO:</p><p>Napominju da je prototip papirnate boce korak u ostvarenju ciljeva plana "Svijet bez otpada". Kroz taj plan The Coca-Cola Company obvezala se do 2030. godine za svaku bocu ili limenku koju proda pomoći prikupiti i reciklirati istu količinu prazne ambalaže s tržišta te koristiti ambalažu koja sadrži 50 posto recikliranog materijala.</p><p>Također, kompanija ulaže napore da se do 2025. godine 100 posto primarne ambalaže koju globalno plasira može reciklirati.</p><p>U Hrvatskoj kompanija zadnje dvije godine provodila projekt "Od izvora do mora" kroz koji je prikupljala otpad uz obale hrvatskih rijeka, jezera i Jadranskog mora. Sličnu akciju, nazvanu "Šibenik Zero Waste City", Coca Cola je provela i u tom gradu.</p>