Kamo za vikend? Od skijanja do izležavanja u termalnoj vodi

Sljeme

Na Sljemenu možete uživati u dnevnom skijanju. Na raspolaganju su vam Crveni spust i Bijela livada te bijela vučnica i žičara trosjedežnica, i to od 9 do 16 sati. Noćno skijanje nemaju vikendom već utorkom i četvrtkom od 19 do 22 sata.

Foto: Matija Habljak/PIXSELL

Cijene dnevnih karata subotom i nedjeljom:

50 kuna za djecu do 15 godina

70 kuna za seniore iznad 65 godina

100 kuna za odrasle

Više informacija možete pronaći OVDJE.

Foto: Davor Puklavec/PIXSELL

Ukoliko vam nije do skijanja, već više do šetnje prirodom, možete prespavati u apartmanima Snježne kraljice ili sobama hotela Tomislavov dom.

Ili, priuštite si 'Wellness sljemenski vikend'.

Ponuda je, kažu, aktualna za period boravka od petka do nedjelje i uključuje:

1 x polupansion

opuštajuća masaža `

besplatno korištenje bazena, saune i fitnessa u hotelu Tomislavov dom

besplatno korištenje saune i sprava za vježbanje u Snježnoj kraljici

Foto: Tomislavov dom

Cijena aranžmana u Tomislavovom domu:

jednokrevetna soba - 394,50 kn

dvokrevetna soba standard - 635,00 kn za dvoje

dvokrevetna soba comfort - 663,00 kn za dvoje

Platak

Vikendom tamo možete uživati u skijanju jer je sezona otvorena. Ne brinite što nije napadalo snijega jer staze prekrivaju kvalitetnim umjetnim snijegom pa se možete skijati bez problema. Otvorena je staza Radeševo 1 i traka Radeševo. Radno vrijeme trake i staze je od 9 do 16.

Foto: Goran Kovacic/PIXSELL

- Sa svojim se najvišim vrhom Radeševo (1363 metra nad morem) Platak nalazi u planinskom društvu Snježnika i Risnjaka. Tek je pola sata vožnje udaljen od Rijeke i na 10-ak kilometara zračne linije od mora. Iz tog je razloga i klima specifična – miješaju se planinska i mediteranska pa je Platak pod snijegom i kad je u Primorju temperatura dobrano iznad nule. Nemojte se stoga začuditi ako vas ovdje i u travnju dočekaju vrhovi prekriveni snijegom - stoji na njihovoj internetskoj stranici, a cjenik možete pronaći OVDJE

Nacionalni park Krka

Iskoristite priliku jer ovog vikenda je ulaz u Nacionalni park Krka besplatan. Naime, slave 35. rođendan pa su odlučili počastiti posjetitelje.

- Najposjećeniji dijelovi NP "Krka" su Skradinski buk i Roški slap. Skradinski buk je jedna od najpoznatijih hrvatskih prirodnih ljepota, a čine ga sedrene kaskade, otoci i jezera - stoji na internetskoj stranici npkrka.hr.

Foto: Dusko Jaramaz/PIXSELL

Možete zaviriti u u pećinu.

- Oziđana pećina, lokalitet u sklopu poučno-pješačke staze Stinice – Roški slap – Oziđana pećina, mjesto je od izuzetne prirodne, kulturološke i povijesne vrijednosti. Arheološka istraživanja potvrdila su u pećini nazočnost svih neolitičkih kultura na jadranskome prostoru (impresso, danilske i hvarske kulture), zatim eneolitičkih, te onih ranoga i srednjega brončanog doba. Čovjek je u pećini bio neprekidno prisutan u razdoblju od 5000 do 1500 godina prije Krista. U pećini je, in situ, uređena arheološka zbirka - kažu u Nacionalnom parku Krka.

Trakošćan

Povedite obitelj u posjetu jednom od najatraktivnijih dvoraca Hrvatskog zagorja. Zimi je otvoren od 9 do 17 sati, a cijene ulaznica su ovakve (preuzeto s njihove stranice):

Park: 1 kn

Park + dvorac - odrasle osobe: 40 kn

- učenici (do 18 godina): 20 kn

Stručno vodstvo (uz prethodnu najavu) 200 kn po grupi.

Djeca do sedam godina imaju besplatan ulaz u park i dvorac.

Foto: Marko Jurinec/Pixsell

- Muzej posjeduje vrijednu muzejsku građu iz razdoblja renesanse do historicizma, sačinjenu od vrijednih zbirki slika, namještaja, oružja i drugih predmeta, koji su stalno izloženi u originalnim prostornim cjelinama koje prezentiraju velikaški život kroz povijest Trakošćana i obitelji Drašković. Dvorac Trakošćan nastao je u 13. stoljeću i prvotno je bio mala srednjovjekovna utvrda – burg. Često mijenja vlasnike sve do 1569. godine kada prelazi u ruke hrvatske plemićke obitelji Drašković - stoji na njihovoj stranici.

Plitvička jezera

- Plitvička jezera najstariji su i najveći nacionalni park Republike Hrvatske. Svojom iznimnom prirodnom ljepotom ovo je područje oduvijek privlačilo zaljubljenike u prirodu, pa je već 8. travnja 1949. godine proglašeno prvim nacionalnim parkom u Hrvatskoj. Proces osedravanja, kojim se formiraju sedrene barijere i stvaraju jezera, predstavlja jedinstvenu univerzalnu vrijednost zbog koje su Plitvička jezera dobila međunarodno priznanje 26. listopada 1979. godine, upisom na UNESCO-ov Popis svjetske baštine - stoji na internetskoj stranici Nacionalnog parka Plitvička jezera.

Foto: Davor Puklavec/PIXSELL

Cijena ulaznica je trenutno 80 kuna za odrasle, 35 kuna za djecu od 7 do 18 godina te 50 kuna za studente.

Odlučite li prespavati, svi tamošnji hoteli ne rade, ali otvoren je hotel Jezero, udaljen svega 300-tinjak metara od jezera Kozjak. Na primjer, noćenje sa subote na nedjelju sa doručkom platit ćete nešto manje od 350 kuna po osobi.

Muzej krapinskih neandertalaca

I to je jedna opcija kako zabavno i edukativno provesti vikend sa obitelji. Ovaj muzej djeci je posebno zanimljiv.

- Novi Muzej krapinskih neandertalaca smješten je nedaleko svjetski poznatog nalazišta krapinskih neandertalaca „Hušnjakovo“ s kojim čini jedinstvenu cjelinu za obilazak. Arhitektura, evocira stanište pračovjeka – poluspilju, a njezin volumen, proporcije i pročelje proizišli su iz analize nekadašnjeg izgleda danas urušene krapinske poluspilje - opisali su na stranici muzeja.

Foto: Boris Ščitar/PIXSELL

Zimi su otvoreni od 9 do 17 sati, sa time da je zadnju ulazak u muzej dopušten u 16 sati.

Cijena ulaznica:

djeca, studenti, umirovljenici - 30 kn (djeca do 3 godine imaju pravo na besplatnu ulaznicu)

obiteljska ulaznica - 120 kn (obiteljska ulaznica podrazumijeva posjet roditelja s malodobnom djecom, te uključuje maksimalno dvije odrasle ulaznice)

odrasli - 60 kn

Više informacija potražite OVDJE.

Aquae Vivae, Krapinske Toplice

Želite li cijeli dan provesti u bazenima, ove toplice su savršen izbor, jer u bazeni napunjeni ljekovitom termomineralna vodom, imaju umjetno izazvane valove, može se roniti, tu je i vodeni tobogan...

- U vodenom parku Aquae Vivae možete iskusiti jedinstveni doživljaj na bazenima, zaroniti sa scuba opremom ( kompletna ronilačka oprema: maska, disalica, peraje, boca, kompenzator plovnosti, ronilački instrumenti, regulator…), započeti ronilački tečaj na bazenu, a završiti ga na moru - stoji na njihovoj stranici.

- Vodeni park Aquae Vivae smješten je u centru mjesta Krapinske Toplice, a bazen doživljaja srce je vodenog parka. To je vanjski bazen, temperatura vode je 33-35 °C.

Bazen doživljaja ima ukupno 60 podvodnih atrakcija, masažnih ležaljki, gejzira, slapova, bočnih masaža na stjenkama bazena, okružuje ga velika terasa sa otvorenim pogledom na dolinu prema Zagrebu s mnogo udobnih ležaljki - dodali su.

Cjenik za vikend:

Cjelodnevni ulaz – odrasli 95,00 kn

Cjelodnevni ulaz – djeca (6 do 15 god.) 60,00 kn

Ulaz na 3h – odrasli 70,00 kn

Ulaz na 3h – djeca (6 do 15 god.) 45,00 kn

Obiteljski ulaz (2 odraslih + 1 dijete) 230,00 kn

Obiteljski ulaz (2 odraslih + 2 djece) 260,00 kn

Obiteljski ulaz (2 odraslih + 3 djece) 280,00 kn

Ulaz 1 odrasli + 2 djece 180,00 kn

Ulaz 1 odrasli + 3 djece 230,00 kn

