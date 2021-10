Poštovani Mevludine,

hoće li rane koje imam na donjem dijelu noge zarasti? Poduzimam sve što mi je liječnik prepisao, no sve ide dosta sporo. Uplašena sam. Zanima me i što će biti s mojim sinom i njegovim brakom. Naime, snaha se želi razvesti, a sin nije za to. Imaju krasne dvije kćeri pa ne znam kako će djeca to podnijeti. Jako je tužan i razdražljiv pa mi ga je teško takvog gledati. Kakav će biti ishod?

šifra: optimist

Odgovor:

Vi ste iznimno pozitivna gospođa, kreativni ste, emancipirani, direktni, otvoreni, vrlo produhovljeni, volite pomagati drugima i vrlo ste komunikativni. Imate problem s nogom, no trebat ćete ponovo napraviti snimku. Tražite da vam se izvadi antibiogram kako bi se vidjelo na koje lijekove ćete dobro reagirati. Vidim već u idućem razdoblju da će noga zacijeliti. Uzimajte više vitamina C i tražite u apoteci kapsule beta karotena. Pijte prema uputama, obično ide jedna na dan. Vidim da ćete biti svakim danom sve bolje.

Što se tiče sina, vidim da je temeljit, vrijedan, voli raditi, pažljiv, ambiciozan i energičan. No nažalost supruga je dosta nezadovoljna, puno traži a malo daje. Vrlo je nezgodna i komplicirana. Čak vidim da su djeca njemu vrlo privržena. Ona bi se kao rastavila i otišla, no njoj smetaju sve obaveze jer nije navikla ništa raditi, čak joj je teško i oko djece.

Iako ne radi, sve joj je teško i monotono. Dosta je sebična, ponekad joj je teško i zrak udisati. Nažalost, ovdje vidim probleme samo s njene strane. Odlučila se rastaviti, a on naravno nije za to, no ovaj brak će se teško održati. Nakon nekog vremena će i ona sama shvatiti što je izgubila.

Vi nemojte previše komentirati, pustite da sin to rješava. Nastupite smireno i pružite utjehu i podršku svome sinu. Daj Bože da se ova situacija sredi, no bit će teško. Vama su naklonjeni srpanj i kolovoz. Nazovite me kad pročitate odgovor.