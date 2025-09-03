Nenad Kožul posluživao je piće u kimonu. Tad mu je gost darovao slamnati šešir... Bilo je to prije 10 godina, a sad ima više od 150 kapa i šešira iz cijelog svijeta
Zadarski kolekcionar: Kod mene u kafiću se kava pije sa šeširom
Sve je počelo kao zabava, a tako se i nastavilo. U zadarskom kafiću, na malenom trgu u Varoši, vlasnik i konobar Nenad Kožul posluživao je goste u kimonu.
