Zadarski kolekcionar: Kod mene u kafiću se kava pije sa šeširom

Piše Petra Mustać,
Čitanje članka: 3 min
Foto: Sime Zelic/PIXSELL/

Nenad Kožul posluživao je piće u kimonu. Tad mu je gost darovao slamnati šešir... Bilo je to prije 10 godina, a sad ima više od 150 kapa i šešira iz cijelog svijeta

Sve je počelo kao zabava, a tako se i nastavilo. U zadarskom kafiću, na malenom trgu u Varoši, vlasnik i konobar Nenad Kožul posluživao je goste u kimonu.

