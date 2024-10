Zadnja Peroklinika u Europi: 'Naš suvenir su tražili iz Ureda Predsjednika i Grada Zagreba'

Danas nije lako biti obrtnik, a pogotovo ako se bavite nekim tradicijskim obrtom, kao što je moja Peroklinika, koji nema puno klijenata i zarada je takva da ne možete pokriti ni troškove. No, nemam srca odustati, dok god mogu, održavat ću ovaj posao, jer je riječ o obrtu koji postoji na ovom istom mjestu od 1946. godine. Ovaj je prostor prepun emocija, sjećanja i ima iznimnu povijest. A posebno me drži to što takvoga više nema u Europi, a moguće i u svijetu – kaže odlučno gospođa Vasta Keranović (76), vlasnica i jedina zaposlenica male Peroklinike – obrta za popravljanje pribora za pisanje – na Trgu bana Jelačića, na broju 15.

