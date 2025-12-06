Zadnji pred oltar: Ovi znakovi Zodijaka jako teško ulaze u brak

Dok neki sanjaju o vjenčanju od malena i jedva čekaju pronaći 'onu pravu' osobu, postoje horoskopski znakovi kojima je brak zadnja stvar na pameti. Njima su sloboda, osobni razvoj i avantura često važniji od prstena i obiteljskog gnijezda
U nastavku doznajte koji horoskopski znakovi će se – ako uopće – posljednji odlučiti stati pred oltar.
| Foto: Canva
|
Foto: Canva
| Foto: Canva
12. VAGA - Vladajuća planeta Venera donosi želju za partnerstvom. Vage teško podnose samoću i često rano ulaze u brak ili duge veze.
| Foto: 123RF - ilustrativna fotografija
11. RAK - Obiteljski tip koji prirodno teži braku i djeci. Često rano ulazi u ozbiljne veze i stremi formiranju doma.
| Foto: 123RF - ilustrativna fotografija
10. BIK - Voli sigurnost i stabilnost. Braku pristupa ozbiljno, ali nije brzoplet. Često se vjenča u zrelim dvadesetima ili ranim tridesetima.
| Foto: 123RF - ilustrativna fotografija
9. RIBE -
Romantične i sanjarske, ali često idealiziraju ljubav. U brak ulaze kad osjete duhovnu povezanost, iako znaju odgađati zbog strahova.
| Foto: 123RF - ilustrativna fotografija
8. JARAC - Pragmatičan i usmjeren na karijeru. Brak dolazi kad se izgrade temelji – stabilan posao, imovina, sigurnost.
| Foto: 123RF - ilustrativna fotografija
7. ŠKORPION - Intenzivan i duboko emotivan. Može se brzo vezati, ali se teže odlučuje na brak jer ne podnosi površnost i mora imati potpuno povjerenje.
| Foto: 123RF - ilustrativna fotografija
6. LAV - Želi bajku, a ne pristaje na manje. Ako ne dobije grandioznu ljubav kakvu zamišlja – radije će čekati nego pristati na kompromis.
| Foto: 123RF - ilustrativna fotografija
5. DJEVICA -
Perfekcionist koji analizira sve do najsitnijeg detalja. Brak će pričekati dok ne bude 100% sigurna da je partner "pravi".
| Foto: 123RF - ilustrativna fotografija
4. OVAN - Impulzivan i usmjeren na akciju, ali brak mu brzo postane rutina. Ako ne pronađe "pravu osobu", može ga odlagati do kasnije faze života.
| Foto: 123RF - ilustrativna fotografija
3. BLIZANCI -
Neodlučni, stalno u potrazi za uzbuđenjem i novim iskustvima. Često mijenjaju mišljenje i teško se dugoročno vežu dok se ne “ispušu”.
| Foto: 123RF - ilustrativna fotografija
2. VODENJAK -
Ne voli tradicionalne forme i brak ne vidi kao nužnu potvrdu ljubavi. Ako se i odluči, to će biti kasnije u životu – i po vlastitim pravilima.
| Foto: 123RF - ilustrativna fotografija
1. STRIJELAC -
Neuhvatljiv, slobodoumni avanturist. Cijeni slobodu više od svega i često odgađa brak zbog želje za istraživanjem života bez obaveza.
| Foto: 123RF - ilustrativna fotografija