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Biljna gastronomija

Michelin Masterclass ponovno u Zagrebu: Chef s dvije zvjezdice podučavao domaće chefove

Piše Anamarija Dukši,
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Michelin Masterclass ponovno u Zagrebu: Chef s dvije zvjezdice podučavao domaće chefove
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Foto: Dubravko Miloslavić
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Chef Davide Guidara podijelio je svoje znanje o suvremenoj biljnoj gastronomiji, naglašavajući važnost povrća i biljnog pristupa u modernom kuhanju tijekom radionice s kolegama iz Zagreba

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U suradnji Michelin vodiča, jednog od najpoznatijih i najutjecajnijih svjetskih gastronomskih vodiča i Turističke zajednice grada Zagreba (TZGZ), danas je održan četvrti uzastopni Michelin Masterclass za zagrebačke chefove. Ovogodišnju radionicu vodio je g. Davide Guidara, chef restorana I Tenerumi u Therasia Resortu na sicilijanskom otoku Vulcano, nositelja dvije Michelinove zvjezdice, poznat po suvremenom pristupu biljnoj gastronomiji.

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Chef Guidara je tijekom radionice sa zagrebačkim chefovima podijelio svoja profesionalna iskustva, pristup namirnicama i filozofiju kuhanja koja u središte stavlja povrće i biljne sastojke. Domaćini ovogodišnjeg Masterclassa bili su chef Vid Nikolić i tim restorana Kiyomi, jednog od novih zagrebačkih restorana uvrštenih u ovogodišnju selekciju Michelin Guidea.

Ovom prilikom, dr. sc. Martina Bienenfeld, direktorica TZGZ, je izjavila: 'Gastronomija je danas neizostavan dio turističkog doživljaja i sve važniji motiv pri odabiru destinacije. To potvrđuju i podaci Food Travel Monitora 2026, prema kojima putnici važnost hrane i pića pri odabiru destinacije ocjenjuju s visokih 8,2 od 10, dok ih 66 posto navodi da im je gastronomija danas važniji dio putovanja nego prije pet godina. Zato nas posebno veseli što Michelin Masterclass u Zagrebu održavamo već četvrtu godinu zaredom i što je postao mjesto razmjene znanja, iskustava i novih profesionalnih povezivanja. Ponosni smo na naše chefove koji svojim znanjem, kreativnošću i kontinuiranim usavršavanjem podižu kvalitetu i prepoznatljivost zagrebačke gastronomske scene, a kroz suradnju s Michelinom želimo im omogućiti nova znanja, međunarodna iskustva i kontakte koji mogu dodatno pridonijeti njezinu razvoju.'

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Foto: Dubravko Miloslavić

Podsjećamo, suradnja TZGZ-a i Michelina na projektu Masterclass započela je 2023. godine, kada je Zagreb odabran za održavanje prvog Michelin Masterclassa izvan Francuske.

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Od tada se projekt održava svake godine, okupljajući zagrebačke chefove i renomirana imena međunarodne gastronomske scene te stvarajući prostor za razmjenu iskustava, stručno usavršavanje i nova profesionalna povezivanja. Na radionici ove godine su sudjelovali chefovi i sous-chefovi iz 10 restorana: Beštija, Dubravkin put, Izakaya, Kiyomi, ManO2, Noel, Pod Zidom Bistro, SOL, Tač i Zinfandel's.

Foto: Dubravko Miloslavić

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