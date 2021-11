Scena vintage stvari sve je impresivnija, ovih dana rasprodaje i cool cijene najavljuju dućani second hand odjeće. Povoljne cijene i nove stare stvari najavljuje 'Mango Sticky Rice Vintage', u kojemu će se predstaviti i dizajnerica Nika Vrbica. Njihov prostor možete posjetiti sve do 1. siječnja, radnim danom od podne do 18 sati te subotom od 10 do 14 sati.

Nika Vrbica pritom će predstaviti vlastitu liniju Salicula, radi se o diplomskoj kolekciji za TTF. Osim toga, bit će tu niz novih i starih vintage modela iz kreativne ponude dućana sa second hand stvarima.

POGLEDAJTE VIDEO: Nela Kliček radi upcycling vintage odjeće

U ponudi će biti i slike iste autorice, pošto Vrbica ujedno studira na zagrebačkoj Akademiji likovnih umjetnost.

Na događanje poziva i dizajnerica Igrajna Vargek, u prostor Iggy & Younghearts i to 6. studenog od 10 do 14 sati.

Dizajnerica i suradnici donose niz vintage kreacija koje će oduševiti ljubitelje retro komada. Radi se o stilovima iz prošloga stoljeća, poput sedamdesetih, osamdesetih i devedesetih, koji su posljednjih godina postali vrlo traženi.