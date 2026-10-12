Zagrebački Festival svjetla i u Berlinu: Poslana snažna poruka o budućnosti mora

Nakon predstavljanja u Šangaju, Festival svjetla Zagreb nastavlja promociju na međunarodnoj sceni. U sklopu 22. izdanja Festivala svjetla u Berlinu, koji se održava od 9. do 18. listopada pod temom 'Colours of Love', Zagreb se predstavlja projekcijom 'Blue Pulse' i promotivnim filmom na Bebelplatzu.

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Otvorenju je prisustvovao zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević s delegacijom Turističke zajednice grada Zagreba (TZGZ).

Projekcija 'Blue Pulse' prikazuje se na pročelju Humboldtova sveučilišta, jednoj od najpoznatijih lokacija berlinskog festivala. Nastala je u suradnji TZGZ-a i WWF Adrije, a vizualnim prikazom podmorja upozorava na posljedice klimatskih promjena i onečišćenja plastikom na morski ekosustav.

Zagrebačka publika prvi ju je put mogla vidjeti u ožujku ove godine na Platou Gradec, tijekom otvorenja Festivala svjetla Zagreb.

- Nakon nedavnog predstavljanja u Šangaju, posebno nas veseli što se Zagreb sada predstavlja i u Berlinu. Ovakva međunarodna gostovanja važan su dio promocije Zagreba kao najznačajnije destinacije kulturnog turizma u Hrvatskoj. Festival svjetla Zagreb od početka razvijamo kao platformu koja povezuje umjetnost, inovacije i relevantne društvene i okolišne teme – izjavila je direktorica TZGZ-a Martina Bienenfeld.

Foto: TZGZ

Dodala je kako je posebno važno kroz umjetnost skrenuti pozornost na očuvanje prirode i odgovoran odnos prema okolišu, što povezuje ovogodišnja predstavljanja Zagreba u Šangaju i Berlinu.

Na važnost poruke koju šalje projekcija upozorila je i Petra Boić Petrač, regionalna direktorica komunikacija WWF Adrije. Istaknula je kako se 'Blue Pulse' već treću godinu prikazuje na berlinskom Festivalu svjetla, a njezina je poruka upozoriti na stanje mora i posljedice ljudskog djelovanja.

Foto: TZGZ

Prošlog je tjedna WWF objavio novi Izvještaj o stanju planeta, koji potvrđuje da su se populacije divljih vrsta smanjile za 73 posto od 1970. godine, dok je pad među morskim populacijama iznosio 59 posto. Projekcija upozorava na još nepovoljniju budućnost ako donositelji odluka, poslovni sektor i građani odmah ne promijene svoje ponašanje – poručila je Boić Petrač, izrazivši nadu da će poruku prepoznati i publika u Berlinu i posjetitelji zagrebačkog festivala.

Foto: TZGZ

Međunarodna gostovanja dodatno povećavaju vidljivost Festivala svjetla Zagreb izvan Hrvatske, a pripreme za njegovo novo izdanje već su počele. Festival će se održati od 17. do 21. ožujka 2027., kada će Zagreb tijekom pet dana ponovno obilježiti dolazak proljeća svjetlosnim instalacijama, umjetničkim projektima i audiovizualnim sadržajima na brojnim gradskim lokacijama.