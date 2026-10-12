Obavijesti

Lifestyle

Komentari 0
FESTIVAL SE ŠIRI

Zagrebački Festival svjetla i u Berlinu: Poslana snažna poruka o budućnosti mora

Piše Goran Ivanović,
Čitanje članka: 2 min
Zagrebački Festival svjetla i u Berlinu: Poslana snažna poruka o budućnosti mora
Foto: TZGZ
Google icon Dodaj 24sata među omiljene izvore na Googleu

Nakon Šangaja, Festival svjetla Zagreb predstavlja se i u Berlinu, gdje donosi atraktivne vizualne sadržaje i važnu poruku o okolišu. U tijeku su i pripreme za novo izdanje festivala u Zagrebu

Admiral

Nakon predstavljanja u Šangaju, Festival svjetla Zagreb nastavlja promociju na međunarodnoj sceni. U sklopu 22. izdanja Festivala svjetla u Berlinu, koji se održava od 9. do 18. listopada pod temom 'Colours of Love', Zagreb se predstavlja projekcijom 'Blue Pulse' i promotivnim filmom na Bebelplatzu.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa...

Polarna svjetlost iznad finske Laponije VIDEO
Polarna svjetlost iznad finske Laponije | Video: 24sata/reuters

Otvorenju je prisustvovao zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević s delegacijom Turističke zajednice grada Zagreba (TZGZ).

Projekcija 'Blue Pulse' prikazuje se na pročelju Humboldtova sveučilišta, jednoj od najpoznatijih lokacija berlinskog festivala. Nastala je u suradnji TZGZ-a i WWF Adrije, a vizualnim prikazom podmorja upozorava na posljedice klimatskih promjena i onečišćenja plastikom na morski ekosustav.

IGRA BOJA VIDEO Nebo se obojilo u zeleno i crveno: Spektakularni prizori polarne svjetlosti u Finskoj
VIDEO Nebo se obojilo u zeleno i crveno: Spektakularni prizori polarne svjetlosti u Finskoj

Zagrebačka publika prvi ju je put mogla vidjeti u ožujku ove godine na Platou Gradec, tijekom otvorenja Festivala svjetla Zagreb.

- Nakon nedavnog predstavljanja u Šangaju, posebno nas veseli što se Zagreb sada predstavlja i u Berlinu. Ovakva međunarodna gostovanja važan su dio promocije Zagreba kao najznačajnije destinacije kulturnog turizma u Hrvatskoj. Festival svjetla Zagreb od početka razvijamo kao platformu koja povezuje umjetnost, inovacije i relevantne društvene i okolišne teme – izjavila je direktorica TZGZ-a Martina Bienenfeld.

Foto: TZGZ

Dodala je kako je posebno važno kroz umjetnost skrenuti pozornost na očuvanje prirode i odgovoran odnos prema okolišu, što povezuje ovogodišnja predstavljanja Zagreba u Šangaju i Berlinu.

ZASPALI STE PRED TV-OM? Evo što se događa tijelu ako spavate s upaljenim svjetlom
Evo što se događa tijelu ako spavate s upaljenim svjetlom

Na važnost poruke koju šalje projekcija upozorila je i Petra Boić Petrač, regionalna direktorica komunikacija WWF Adrije. Istaknula je kako se 'Blue Pulse' već treću godinu prikazuje na berlinskom Festivalu svjetla, a njezina je poruka upozoriti na stanje mora i posljedice ljudskog djelovanja.

Foto: TZGZ

Prošlog je tjedna WWF objavio novi Izvještaj o stanju planeta, koji potvrđuje da su se populacije divljih vrsta smanjile za 73 posto od 1970. godine, dok je pad među morskim populacijama iznosio 59 posto. Projekcija upozorava na još nepovoljniju budućnost ako donositelji odluka, poslovni sektor i građani odmah ne promijene svoje ponašanje – poručila je Boić Petrač, izrazivši nadu da će poruku prepoznati i publika u Berlinu i posjetitelji zagrebačkog festivala.

Foto: TZGZ

Međunarodna gostovanja dodatno povećavaju vidljivost Festivala svjetla Zagreb izvan Hrvatske, a pripreme za njegovo novo izdanje već su počele. Festival će se održati od 17. do 21. ožujka 2027., kada će Zagreb tijekom pet dana ponovno obilježiti dolazak proljeća svjetlosnim instalacijama, umjetničkim projektima i audiovizualnim sadržajima na brojnim gradskim lokacijama.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Evo koji horoskopski znak je najgori, a koji najbolji vozač
MISLITE LI ISTO?

Evo koji horoskopski znak je najgori, a koji najbolji vozač

Neki pripadnici Zodijaka su kao vozači mirni i proračunati, dok su drugi impulzivni i nestrpljivi, a neki… pa, voze kao da su na nekoj svojoj planeti na kojoj vrijede drugačija pravila
Seksualne fantazije koje skoro svi imaju, a tek rijetki priznaju!
ZABRANJENE MISLI

Seksualne fantazije koje skoro svi imaju, a tek rijetki priznaju!

Svi imamo tajne želje o kojima rijetko pričamo. No, znate li koje su najčešće seksualne fantazije koje ljudi skrivaju? Od seksi avantura na neočekivanim mjestima do moći i igre dominacije, ove maštarije su daleko od rijetkih
FOTO Ovo je top 10 frizura koje muškarci vole na ženama i 10 koje nikako ne mogu smisliti
Što im privlači pažnju?

FOTO Ovo je top 10 frizura koje muškarci vole na ženama i 10 koje nikako ne mogu smisliti

Volite kada vam netko pohvali frizuru, zar ne? Posebno ako je uloženo puno truda u nju ili ju smatrate jednom od atributa na sebi. U nastavku doznajte jeste li boginja u njegovim očima ili mu dođe da uzme češalj i škare

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026