Polovicom studenog prošle godine preminuo je Stjepan Kožarić, kojeg mnogi Zagrepčani ponajviše pamte po skulpturi Prizemljenog Sunca u Bogovićevoj ulici. Mnogi naši stariji sugrađani sjetit će se kako je i sam autor povremeno znao prošetati Bogovićevom i u šali - da se zabavi na svoj račun – ispitivati prolaznike znaju li tko je autor te 'kugle' i što ona predstavlja. Oni koji ga dobro poznaju kažu kako je bez imalo taštine i s puno smijeha prihvaćao odgovore onih koji to nisu znali.

POGLEDAJTE VIDEO: Kožarićevo Sunce nakon obnove je opet na starom mjestu

Stariji Zagrepčani sjećaju se i činjenice da je Sunce prošlo prilično dug put dok nije prizemljilo baš na tome mjestu. Naime, skulptura je 1971. izvorno postavljena ispred HNK-a, na današnjem Trgu Republike Hrvatske, na trokutu između prijelaza ulice na križanju Frankopanske i Masarykove ulice, odnosno HNK-a i Muzičke akademije.

No, nakon što je više puta oštećena, pa vraćana na obnovu i na tu lokaciju, 1994. godine premještena je na sadašnju lokaciju u Bogovićevoj ulici. Tu je postala omiljeno okupljalište mladih, česta pozadina za snimanje selfija ili zajedničkih fotografija tijekom posjeta Zagrebu, te Sunce koje nas grije tijekom šetnje subotnjom špicom u zimskim danima.

No, malo je onih koji znaju da je Kožarićevo Prizemljeno Sunce poslužilo kao inspiracija i osnova za postavljanje Zagrebačkog sunčevog sustava - skulptura devet planeta koje ga čine, nazvane 'Devet pogleda', koje su postavljene na devet točaka u gradu, sukladno njihovoj stvarnoj udaljenosti od Sunca.

Autor ove umjetničke instalacije je zagrebački umjetnik Davor Preis (54), rođeni Zagrepčanin koji je diplomirao Tekstilno-tehnološkom fakultetu, smjer oblikovanja. Član je Hrvatskog društva likovnih umjetnika i autor brojnih vrlo zapaženih izložbi, a zanimljivo je da u trenutku kad se ideja rodila, pa sve dok je ostvarena, nije osobno poznavao Kožarića. Upoznali su se tek nekoliko godina kasnije.

- Ideja se, zapravo, rodila posve spontano, tijekom jedne kave u obližnjem 'Buldogu' na kojoj je nas nekoliko povelo razgovor oko skulpture Sunca. Zaključili smo da mu nedostaju planete, pa sam tako pomislio da bi ih trebalo postaviti. Moram reći da instalacije ne bi bilo da nije bilo podrške gospodina Željka Marcijuša i Moderne galerije, jer je on preuzeo na sebe ishođenje svih dozvola i odradio taj 'tehnički' dio posla. Kad je to bilo gotovo, ja sam se prihvatio karte grada i izračunao razmjernu udaljenost planeta od Sunca i odredio odnose udaljenosti na kojima bi skulpture trebale biti postavljene u odnosu na Kožarićevo Sunce i tako je krenulo - priča Davor Preis.

U to je vrijeme, kaže, imao mogućnosti financirati projekt, pa je to učinio sam, kako bi bilo jednostavnije, no dijelom i zato što je iskreno želio ostaviti svome gradu nešto zanimljivo, što može biti dobar motiv njegovim građanima kao i brojnim turistima, za šetnje od jedne do druge planete, kako bi bolje upoznali grad.

Planete su postavljene na devet adresa u gradu 2004. godine. Kako je njihova udaljenost i veličina određena u odnosu na veličinu Kožarićevog Sunca, a razmjerno udaljenosti i veličini stvarnih planeta, zanimljivo je da su udaljeni između 75 (Merkur) i 7658,6 metara od Kožarićevog Sunca (Pluton). Pluton je, na žalost, netko u međuvremenu otrgnuo s postolja.

Dok Kožarićevo Sunce u promjeru ima 2 metra, skulptura najvećeg planeta Jupitera ima promjer 28 centimetara a najmanjeg Plutona - koji službeno od 2006. nije više planet - imala je samo 3 milimetra. Zanimljivo je da bi za razgledavanje svih devet 'prizemljenih' planeta polazeći od Sunca u Bogovićevoj šetajući trebalo prijeći oko 30-tak kilometara, pa je dobra 'vijest' da se instalacije mogu razgledati i virtualno, zahvaljujući specijaliziranim web stranicama, ili pomoću GoogleEarth-a.

Inače, položaj svake skulpture označen je na digitalnom planu Zagreba u internetskoj aplikaciji OpenStreetMap, kako biste se lakše snašli u potrazi za njima, jer to nije lako. Naime, velika je vjerojatnost da ste mnogo puta prošli pored nekih planeta u gradu, ali niste primijetili malu pločicu i kuglu, za razliku od Prizemljenog Sunca, koje već prepoznajemo kao dio vizure središta grada.

- Kada sam nekoliko godina nakon postavljanja Devet pogleda u jednom društvu i osobno upoznao Kožarića, rekao mi je da je puno zadovoljniji mjestom na koje je njegovo Sunce postavljeno 1994. godine, jer na tom mjestu nekako više 'živi' s građanima, nego na prvotnoj poziciji - kaže Preis. Njegov je cilj, dodaje, bio motivirati građane da na zabavan način kroz stvarnu ili virtualnu šetnju upoznaju Sunčev sustav i još bolje upoznaju grad. Ukratko: Eto prilike za obiteljske šetnje vikendom i istraživanje Svemira.

Sunce i Devet pogleda

Sunce

Sunce predstavlja kugla promjera 2 metra, izrađena od bronce s pozlaćenim listićima. Nalazi se u Bogovićevoj ulici te predstavlja srce Zagreba.

Merkur

To je prva planeta do Sunca. Zagrebački 'prizemljeni' Merkur udaljen je od Prizemljenog sunca 75 metara, a nalazi se u Margaretskoj ulici na broju 3. Izrađen je od nehrđajućeg čelika, a promjer kugle je 7 milimetara.

Venera

Nalazi se na adresi Trg Bana Josipa Jelačića 3, na 140,1 metar od Prizemljenog sunca. Ako se tijekom šetnje kroz grad ne sjetite podići pogled radi Venere, zapamtite da se zapravo nalazi na stupu kod zgrade pod čiji se krov obično sklanjamo kad pada kiša.

Zemlja

Nalazi se u Varšavskoj ulici broj 9, na stupu stambene zgrade, i od Prizemljenog sunca udaljena je 193,7 metara. Kad prolazite blizu kina Europa i morate svratiti do bankomata, podignite pogled i vidjet ćete skulpturu Zemlje.

Mars

U Tkalčićevoj ulici broj 21, udaljen 295,2 metra od Prizemljenog sunca, nalazi se Mars. Pločicu s kuglom možete vidjeti na pročelju stambene zgrade, ispred ulaza u galeriju ‘Krvavi most’.

Jupiter

Jupiter je planet s najvećim promjerom i najvećom masom u Sunčevu sustavu, jednom obiđe Sunce za 11,862 godina. Nije ga lako pronaći: Od Prizemljenog sunca udaljen je 1176 metara, a nalazi se na adresi Voćarska ulica 71, na betonskoj ogradi, na autobusnoj stanici linije 204.

Saturn

Pronaći ćete ga u Račićevoj ulici 1. Udaljen je 1851,2 metara od Prizemljenog sunca. Nalazi se u blizini kružnog toka na Bukovčevom trgu, a u blizini su klupice, pa ako ste odlučili obići više planeta u jednom danu, tu možete predahnuti.

Uran

Uran je čak 3718,2 metara udaljen od Prizemljenog sunca i nalazi se na adresi Siget 9. U blizini je Park Mladenaca, gdje također možete predahnuti na klupicama.

Neptun

Pronaći ćete ga na adresi Kozari 17, skoro 6 kilometara od Prizemljenog sunca. Zagrepčani do njega mogu autobusom, pa je to možda jedna od onih planeta koje ćete radije potražiti virtualno.

Pluton

Iako Pluton službeno više nije planet, ostao je dio projekta Devet pogleda. Pločica koja označava njegovo mejsto nalazi se na Aleji Bologne, na nosivom stupu podvožnjaka. To je najudaljeniji od devet planeta, nalazi se na 7658,6 metara od Prizemljenog sunca.