Zagrepčani na Trgu dr. Franje Tuđmana mogu uživati u novim filmovima i finim zalogajima

Od četvrtka, 5. listopada, do subote, 14. listopada, na Trgu dr. Franje Tuđmana u Zagrebu, održava se Food Film Festival Zagreb by Coca-Cola, jedan od najpoznatijih i najdugovječnijih zagrebačkih festivala. Ovaj festival već tradicionalno, devetu godinu za redom, savršeno spaja spektakularne filmove s raznovrsnom street food ponudom i vrhunskom atmosferom, ističu organizatori.

Tijekom desetak dana Zagrepčani će u parku pod zvijezdama moći gledati neke od najboljih posljednjih hollywoodskih blockbustera te Oscarom nagrađivanih filmskih naslova, poput filma The Menu, zatim Everything, everywhere all at once (ovogodišnjeg dobitnika nagrade Oscar), pa Avatar: The way of water, zatim filma A man called Otto, s Tom Hanksom, u glavnoj ulozi, filma Tar u kojem je zablistala Cate Blanchett, kao i hvaljenog The Banshees of Inisherin, te Food and Romance i drugih, a na velikom platnu prikazivat će se i nekoliko animiranih filmova i crtića za one najmlađe. Detaljniji program s datumom i vremenom prikazivanja filmova možete pronaći na službenom webu Festivala i na društvenim mrežama.

Za bolji doživljaj filma, zvuk se reproducira putem slušalica, koje gledatelji, u konceptu silent kina mogu iznajmiti na Coca-Cola info kućici. Uz to, domaći ugostitelji pripremili su odličnu ponudu, pa se mogu probati comfort food - burgeri, smash burgeri i pizza u raznim verzijama, ali i drugi specijaliteti, poput svježe tjestenine spremljene u kolutu parmezana, pohanih palačinki s piletinom i špinatom, korejskog crispy chickena, pilećih krilaca u BBQ umaku, raznih gyoza, spring rolica, mazalica i mnogih drugih jela. Posjetitelji će se također moći zasladiti s vrhunskim desertima.

Po prvi puta na Food Film Festivalu sudjeluje popularni restoran talijanske kuhinje Al Dente, a pridružuje se i Purple Monkey u svojoj street verziji, pod imenom Gyoza Bar by Purple Monkey. Zagrebačka pizzerija Zakaj ne, predstavio se pod imenom Malo Morgen, a osim pizza nudit će i razne druge specijalitete. Novitet je i Smash Bar koji donosi trenutno najpopularniju verziju burgera – smash burgere, a za one koje i dalje vole klasiku, tu je Bit burger.

Premijerno će se predstaviti i Kužina koja će između ostalog spremati pohanu piletinu s topljenim sirom, pancetom i krumpirom. Shank kućica već je dobro poznati sudionik festivala, a za ovu godinu priprema novu, još zanimljiviju ponudu jela. Kao i obično, za najbolje slastice zadužena je slastičarnica Amelie, a da posjetitelji ne ostanu žedni brinu se popularna festivalska kućica Tipsy street bar, kao i Monkey cocktail bar, s vrhunskim kombinacijama koktela. Svi slani zalogaji odlično se mogu zaliti hladnim bočicama Bavarije i pokojom čašicom Kutjevo vina.

Na Mlinarovom pop-up štandu prezentirat će se njihovi najpopularniji slasni i hrskavi zalogaji, ali i novi Planet of plants, 100 posto biljni proizvodi, a svim posjetiteljima će se dijeliti i Kotanyi začini za pića te Chio kokice.

Goste festivala svakodnevno u popodnevnim i večernjim satima zabavljaju popularni domaći DJ-evi, a u sklopu njega održavaju se i besplatne kulinarske radionice u suradnji s Metroom, Zepterom i poznatim hrvatskim chefovima i food blogerima. Za sigurnost tijekom festivala i ove je godine zaduženo HOK osiguranje.