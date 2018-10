Zagrepčanka Kate: Sinu sam pelene skinula s mjesec dana

Faza odvikavanja djeteta od pelena za mnoge roditelje je stresna i dugotrajna.

Roditelji koji prakticiraju Elimination Communication (EC) metodu, odnosno komunikaciju o eliminaciji pelena, kunu se da se može i bez pelena. EC se temelji na činjenici da su bebe svjesne svojih higijenskih potreba, isto kao sto su svjesne da su gladne ili žedne.

Nije prisila

Roditelji koji primjenjuju ovu metodu pokušavaju prepoznati i odgovoriti na fiziološke potrebe djeteta tako da ga odnesu do WC-a, umivaonika ili tute. Jedna od majki koja je pokušala bez pelena je nutricionistica iz Zagreba Kate Vukelić (34).

- S mjesec dana Lovro je imao jake grčeve. Vidjela sam na ‘fejsu’ savjete kako dijete staviti u pozu ispred sebe, nasloniti im leđa na svoj trbuh i primiti noge. Držala sam ga tako svako jutro, lakše je obavljao nuždu, a grčevi su prestali - ispričala je Kate, koja 13-mjesečnog Lovru čitavo vrijeme dio dana ostavlja bez pelena.

Kako koristi platnene pelene, shvatila je da joj to olakšava život jer ima manje prljavih pelena. Nije ova metoda uvijek išla glatko, kaže Kate, no malo pomalo prolazilo je vrijeme i Lovro je s devet mjeseci prvi put sjeo na kahlicu.

- Da, nekad se i popiškio, ali na to treba biti spreman. Ja sam imala vremena i volje za pratiti signale jer sam bila s njim doma. Zanimljivo je da se pokakao nije nikad, uvijek su signali bili jasni - priča Kate.

U vrtiću joj nije moguće prakticirati ovu metodu, no zato za vikend trčkara po kući najčešće samo u gaćicama.

- On ne zna još tražiti da ide na tutu, ali definitivno zna kad ga posjednemo što treba činiti. I doista nije teško pratiti bebine signale kojima pokazuje da mu se piški ili kaka. Primjerice, kad se sprema za veliku nuždu, sav se umiri. I da ne bude zabune, to nije forsiranje, jer je to s bebama nemoguće. Ako dijete ne želi biti u nekoj pozi, ritat će se i plakati ako ih roditelj pokuša tako držati - objašnjava Kate dodajući kako joj je obitelj bila velika podrška.

Nesvjesne radnje

Ova metoda temelji se na prepoznavanju signala koji se razlikuju kod svakog djeteta. Kate kaže kako joj je sad lakše pretpostaviti kad mu je vrijeme za WC - nakon spavanja, vožnje, obroka...

- Rano micanje iz pelena nije svjesno, što se djeteta tiče. To se može raditi ako je majka spremna da se toliko posveti bebi da hvata te njezine signale ili pomno prati ritam kojim dijete obavlja nuždu. Prosjek za skidanje iz pelena je oko 2. godine, a zbog ove metode dijete se neće ranije ostaviti pelena. Prednost je svakako da je djetetu puno ugodnije boraviti bez pelena, uvijek je čisto, nema crvenila niti pelenskog osipa - rekla je pedijatrica, dr. med Giovana Armano.

Kako početi s bespelenaštvom:

• Pratite intervale obavljanja nužde

• Pratite govor tijela, izraze lica i zvukove

• Prepoznajte signal koji možete dovesti u vezu s obavljanjem male ili velike nužde

• Odaberite jedno mjesto na kojemu ćete najlakše držati dijete (iznad kahlice, umivaonika ili WC-a)

• Budite strpljivi i dosljedni