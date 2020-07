- Gledaju\u0107i te planine i vodu, zaljubila\u00a0sam se - ka\u017ee Souza Sald\u00edvar. Krajolik - vi\u0161e od 300 tirkizno plavih bazena razbacanih na 800 \u010detvornih kilometara, me\u0111u mo\u010dvarama i veli\u010danstvenim planinama - nije bio jedini crte\u017e. Vode \u010dija je kemija bila sli\u010dna drevnim morima Zemlje pune mikroba; neobi\u010dne bakterijske prostirke i tvorbe zvane stromatoliti prekrile su pli\u0107ake. Kad je Souza Sald\u00edvar prvi put uzgojila organizme iz bazena, koli\u010dina mikroba bila je ogromna, kao i raznolikost boja i veli\u010dina kolonija. Za nju je ovo udaljeno mikrobno \u017eari\u0161te bilo neodoljiva misterija.

<p><strong>Valeria Souza Saldívar</strong> nikada nije planirala posvetiti svoj život udaljenoj i drevnoj oazi više od 1000 kilometara sjeverno od svog laboratorija u Mexico Cityju. Ali poziv početkom 1999. je sve promijenio.</p><p>- To je jedan od najboljih poziva koje sam ikada uputio - kaže <strong>James Elser</strong>, limnolog na Sveučilištu u Montani. Podigao je slušalicu kako bi pozvao <strong>Souza Saldívara</strong> da se pridruži projektu astrobiologije koju financira NASA u Cuatro Ciénegasu - bazenu u obliku leptira s raznobojnim bazenima, usred meksičke pustinje Chihuahuan.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Nevjerojatni dvojac koji putuje svijetom</strong></p><p>Ni Souza Saldívar, mikrobna ekologinja na Nacionalnom autonomnom sveučilištu u Meksiku, University City, niti njezin suprug ekolog i istraživački partner <strong>Luis Eguiarte Fruns</strong>, nisu nikada posjetili Cuatro Ciénegas. To prvo putovanje uvjerilo ih je da u potpunosti promjene svoje istraživačke planove.</p><p>- Gledajući te planine i vodu, zaljubila sam se - kaže Souza Saldívar. Krajolik - više od 300 tirkizno plavih bazena razbacanih na 800 četvornih kilometara, među močvarama i veličanstvenim planinama - nije bio jedini crtež. Vode čija je kemija bila slična drevnim morima Zemlje pune mikroba; neobične bakterijske prostirke i tvorbe zvane stromatoliti prekrile su plićake. Kad je Souza Saldívar prvi put uzgojila organizme iz bazena, količina mikroba bila je ogromna, kao i raznolikost boja i veličina kolonija. Za nju je ovo udaljeno mikrobno žarište bilo neodoljiva misterija.</p><p>Od tada je rad Souze Saldívara i Eguiartea Frunsa te šireg kruga suradnika u Meksiku i Sjedinjenim Državama pokazao da je Cuatro Ciénegas - što na španjolskom znači 'četiri močvare', jedno od najvažnijih biodiverziteta na planeti.</p><p>- Nigdje nema toliko drevne raznolikosti mikroorganizama - kaže<strong> Michael Travisano</strong>, evolucijski ekolog sa Sveučilišta u Minnesoti, Twin Cities, koji surađuje s meksičkim istraživačima od 2001. godine. Među najnovijim proširenjima, taj zvjerinjak ima stotine vrsta od arheje, drevnih mikroba koji su mogli stvoriti eukariote - organizme sa složenim nukleiranim stanicama.</p><p>Raznolikost uključuje sojeve s neobičnim adaptacijama, kao što je sposobnost stvaranja njihovih lipidnih membrana sumporom umjesto uobičajenim fosfornom kiselinom, kojeg je u vodama bazena malo. Uključuje i potencijalne izvore novih spojeva za medicinu i poljoprivredu. Zato se nameće pitanje koje je zadnjih 20 godina okupiralo Souzu Saldívar i Eguiarte Fruns: Kako je nastala ova Noina arka prepuna drevnih mikroba?</p><p>- Svaki je biolog sanjao da dozna porijeklo ove diverzifikacije - tvrdi Souza Saldívar. Od 1970-ih poljoprivrednici intenzivno ispuštaju vodu iz bazena i rijeka kako bi navodnjavali obližnja polja, uzgajanih za stočnu hranu, postepeno sušeći nevjerojatnu oazu. U međuvremenu, istraživači ih pokušavaju opisati koliko god mogu i što je brže moguće, prije nego što bazeni presuše, a dragocjeni mikroskopski život koji je neometano preživio milijune godina, umre.</p><p>Cuatro Ciénegas služio je kao odmorište za lovce-sakupljače tisućama godina. Do danas je u planinskim pećinama oko sliva pronađeno 50 arheoloških nalazišta s pećinskim slikama - neka iz 2275. godine prije Krista. Mnogo kasnije, regija je napravila trag u povijesti kada je <strong>Venustiano Carranza</strong>, rođen u selu na rubu sliva, postao vođa meksičke revolucije i predsjednik Meksika od 1917. do 1920. godine. Danas se selo zove Cuatro Ciénegas de Carranza po njemu.</p><p>No, u 1960-ima, Cuatro Ciénegas postao je poznat po biološkoj raznolikosti, jer su biolozi počeli opisivati ​​nove vrste puževa, riba, kornjača i biljaka koji se nalaze u bazenima i močvarama - a često nigdje drugdje.</p><p><strong>Wendell 'Minck' Minckley</strong>, poznati svjetski ihtiolog s Državnog sveučilišta u Arizoni (ASU), prvi je put namamljen u Cuatro Ciénegas nakon što je saznao da u njemu živi jedina vodena kornjača kornjača (Terrapene coahuila). Tijekom godina, Minckley je išao u česte izlete na bazene kako bi opisao puževe i ribe usporedno se upoznavajući s lokalnim ljudima, piše <a href="https://www.sciencemag.org/news/2020/06/pools-mexican-desert-are-window-earth-s-early-life?utm_campaign=ScienceNOW&utm_source=JHubbard&utm_medium=Facebook" target="_blank">Science</a>.</p>