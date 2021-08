Dragi Mevludine,

zanima me vidite li me s djevojkom s kojom sam u novoj vezi uskoro u braku. Zaljubljen sam, ali i oprezan.

šifra: nova ljubav

Odgovor:

Po prirodi ste duhoviti, energični, komunikativni i pozitivni. No vidim da ste i nesigurni oko budućnosti vaše nove veze, a razlog je što ste se u prošlosti više puta razočarali i bili jako nezadovoljni. No nema razloga za nove frustracije jer osoba s fotografije je vrlo prizemna, a karizmatična, pažljiva i stabilna, za razliku od vaših prijašnjih. Osim toga je i romantična, a vidim kako joj je stalo do vas. A i vi ste se opasno zagrijali za nju.

Stoga nema razloga brinuti. Vaša veza će se nastaviti, a već krajem godine vas vidim pred oltarom. U idućoj godini biste mogli dobit bebu. Ova je osoba puna ljubavi i razumijevanja i vidim da ćete biti sretni. Napredovat ćete u idućoj godini i na poslu. Zdravlje vam je solidno, no pripazite na bol u rukama, vjerojatno od pisanja. Masirajte ruke i mijenjajte položaj. Ostalo je u redu. Za četiri godine ćete zajedno ostvariti sve svoje snove.