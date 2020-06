A post shared by M\u0489A\u0489R\u0489C\u0489A\u0489N\u0489T\u0489O\u0489N\u0489I\u0489O\u0489 (@marcantonio) on Jul 29, 2019 at 10:35am PDT

<p>Ove modele nazvali su 'Giraffe in love' (zaljubljena žirafa), osmislio ih je i dizajnirao<strong> Marcantonio Raimondi Malerba</strong>, a proizvodi ih tvrtka <a href="https://qeeboo.com/en/giraffe-in-love" target="_blank">Qeeboo</a>. U ponudi imaju žirafe za unutarnje i vanjske prostore.</p><p>Ovisno o kakvom modelu se radi, visoke su do 4 metra i teške do 400 kilograma. Ove najveće su predviđene za dvorišta i terase.</p><p>One dizajnirane za postavljanje u domove su manje, visina im je do 2,65 metara, a cijena im varira od 399 do 2600 eura (od otprilike 3000 do gotovo 20.000 kuna).</p><p>- One predstavljaju ironiju i lakoću u jednom. Žirafa je zaljubljena, ali ona to još ne zna jer joj je srce daleko od glave i živi bezbrižnim životom - piše u opisu proizvoda.</p><p>Izrađene su od fiberglasa. </p>