Zamotali joj bananu kao dar za Božić, reakciju morate vidjeti!

Američki pjevač, glumac i producent John Roger Stephens, poznat kao LGND, pokušao 'zeznuti' kćer zamotavši joj bananu u šareni papir, što joj je dao kao poklon za Božić, no nju je banana toliko oduševila da je video koji je snimio dok je otvarala poklon zapalio društvene mreže.

- Pokušao sam joj dati najgori mogući poklon koji možete zamisliti i nipošto nisam očekivao ovakvu reakciju, kaže Lgnd iz Los Angelesa. Kad je malena Aria počela odmatati dar, uhvatila je krajičkom oka vrh banane i njeno lice se odmah razvedrilo i oduševljeno je uzviknula: 'banana'! Zatražila je da joj poklon otvore do kraja i onda oduševljeno mahala njime i - pojela ga.

Otac kaže kako se lani na isti način pokušao našaliti i sa sinom Justicom, a sve su šanse da isto slijedi i s najmlađom kćeri iduće godine.

- I njegova je reakcija bila sjajna, unatoč tome što je riječ samo o banani, kaže otac. Video koji je pogledan više od milijun puta oduševio je gledatelje.

- Njena zahvalnost je predivna, piše jedan od njih, dok drugi kaže kako mu je Arijin osmijeh izmamio suzu na oko.

- Djeca su najzahvalnija bića na svijetu i ne traže puno. Smiješno je kako ljudi djeci pokušavaju dati voće kao najgori mogući poklon, no kladim se da ga ona toliko vole da su sretna što su dobila nešto tako ukusnu. A to je i stvar čije ime zna izgovoriti - pa to je sreća, kaže treći.

To pokazuje da su djeca zapravo zadovoljna bilo čime što dobiju, jer je to poklon i to im je dovoljno, zaključili su neki gledatelji.

