Guste ili tanke, obrve su oduvijek bile svojevrsna modna opsesija. Njihova glavna zadaća je da sprječavaju znoj ili kapljice vode poput kiše da uđu u oči. Luk obrve tjera tekućinu u stranu i tako štiti od upadanja u oči. No i obrve imaju svoje tajne.

1. Čupavo je tamo gore

Svaka obrva ima po 250 dlačica, no nikad čupane i oblikovane mogu imati i oko 1100 dlačica, potvrdila je američka tvrtka za transplantaciju kose Bosley.

2. Imaju vijek trajanja

Jednako kao i kosa i obrve imaju životni vijek trajanja. U prosjeku traju do četiri mjeseca, no po ispadanju ih nadomjesti nova dlačica. Međutim, s godinama se dlačice prorjeđuju, ali može ih se nadomjestiti sintetskim ekstenzijama.

3. Čine lice prepoznatljivim

S pravom se kaže da su obrve okvir lica, pa osim estetske funkcije imaju i još i važniju zadaću - pomažu u prepoznavanju ljudi i lica. Istraživanje američkog Sveučilišta Massachusetts Institute of Technology potvrdilo je da ljudi teže prepoznaju nečije lice ako ono nema obrve.

4. Otkrivaju emocije

Iznenađenje, tuga pa čak uzbuđenje, sve se ove emocije ocrtavaju na obrvama. One se nesvjesno podižu ili spuštaju, a povezane su i s glasom. Što više podižete glas, to se i one više dižu. Evolucija je namijenila da nam pomažu u boljem interpretiranju osjećaja.

5. Mišja dlaka nekad se koristila za punije obrve

U novije vrijeme popularne su guste obrve što je iznjedrilo i novi tretman ekstenzija, no kroz povijest se način uređivanja obrva veoma mijenjao. U renesansnoj Firenci ljudi su brijali obrve, dok ih je američka elita u 18. stoljeću nastojala istaknuti koristeći obrve od sive mišje kože i dlake.

6. Oblik obrva otkriva osobnost

Oblik obrva otkriva puno toga o osobnosti, tvrdi Mac Fuller, autor knjige 'Čudesno čitanje lica'. Zaobljene obrve ukazuju na ljude koji se vole družiti i pomagati, ravne su znak direktnosti i logičkog načina razmišljanja, a obrve s naglašenim lukom simbol stalne želje za kontrolom, piše Daily Makeover.