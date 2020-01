Zapanjujući prizori: Na vrhu Mont Everesta raste trava!

Na fotografiji najviših vrhova Mount Everesta, snimljenoj s leta radi obilaska planina u Nepalu, vidi se da na samom vrhu planine rastu grmlje i trava. I dalje ima snijega da bi se moglo izgraditi stotinu milijuna snjegovića, no - trava?!

Dokaz je to da su klimatske promjene toliko uznapredovale i da je potrebno razmišljati o hitnim mjerama. Valja priznati da zelenila na vrhu Mount Everesta ima jako malo, no vidljivo je slikano odozgo i znanstvenici su ga primijetili na mnogim satelitskim snimkama još u razdoblju između 1993. pa sve do 2018. godine.

Čak četvrtina leda na himalajskom ledenjaku otopila se u posljednja četiri desetljeća, a na pojedinim mjestima raste trava. Dakle, ako to nije dokaz globalnog zagrijavanja, ne znamo što jest, prenosi portal Indy 100

