Zaručnica me ostavila. Ne javlja mi se na mobitel. Teško mi je...

Poštovani Mevludine,

nakon gotovo osam godina veze, a zatim i zaruka u svibnju zaručnica je prekinula sa mnom. Kao razlog je navela da “nije više to to” i “bila sam premlada”. Svjestan sam svih svojih pogrešaka, ali mi nikako ne ide u glavu da to nismo mogli riješiti razgovorom. Ona je jednostavno otišla, blokirala me svuda. No ja i dan danas pokušavam uspostavit kontakt s njom - ali bezuspješno. I sve to me navelo da napravim još jednu grešku u životu - promijenio sam grad, državu i kontinent. Promijenio sam cijeloga sebe u nadi da ću je prestati voljeti i da neću misliti na nju - ali sve je uzalud. Pa me zanima ima li kakve nade za nas, za mene i što napraviti.

Alen Vuković | Foto: Alen Vuković

Šifra: Jedina



Odgovor:

Po prirodi ste osjetljiv i temperamentan momak, vrlo finih manira, maštoviti ste, duševno dobri i veoma pažljivi te inteligentni, iako pomalo sumnjičavi. Ona je dosta direktna, tvrdoglava, mnogo traži a malo daje. Uz to je pomalo i uvijek nezadovoljna. Vidim da ste je zbilja zavoljeli i mnogo se trudili dok ona baš i ne. Voli da sve da bude po njenom. No ona se jednostavno ohladila i ne želi više vezu s vama, blokirala vas je. Vi ste skloniji kompromisima, staloženiji i pozitivniji od nje. Ne vidim vas zajedno i nemojte padati u očaj. Jednostavno zvijezde vam se ne poklapaju, niste jedno za drugo. Pokušajte se više opuštati i misliti o drugim stvarima. Emocije će se stišati i tada ćete se stabilizirati. Sve je to dio života i takve stvari svi prođemo i preživimo, tako i postajemo zreliji. Kad se jedna vrata zatvore, dajte priliku da otvorite druga. Vidim vam novu ljubav već krajem ove godine. Djevojka će biti pozitivna, stabilna i elokventna. Bolja, razumnija i zahvalnija od bivše. Ljubav će se pretvoriti u brak, a doći će i djeca. Posao će ići solidno, a i sa zdravljem nećete imati problema. Prihvatite realnost, krenite dalje i javite se.