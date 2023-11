Zaručničko prstenje sa stilom: Trendovi ističu vrijednost, sklad i iznimno elegantan dizajn

Kada je riječ o pronalaženju zaručničkog prstena, popis pitanja može se činiti beskrajnim. Trendovi donose suptilne promjene, svako vrijeme ima svoja pravila. No ova niša nalazi se definitivno na popisu najljepšeg nakita, radi se o dizajnu koji je poseban i uglavnom skupocjen.

Usred raznih kriza ljudi paze na što troše, stoga vrijednost i kvaliteta proizvoda postaju ključni. Pandemijske i ostale krize dovele su do toga da ljudi stoga za zaručnički prsten daju i više novca, no on je istovremeno poput štednje - trajat će generacijama. Ljudi vole ulagati u nakit koji je lako spremiti u sef te može biti ulog za crna vremena.

Velika Britanija jedan je od dobrih primjera, njihove studije pokazuju da su parovi na zaručnički prsten, tijekom 2022. godine, potrošili oko 7000 eura, što je značajno povećanje na godine prije, piše Queensmith.

Istina, u pandemiji se nije trošilo te su vjenčanja i zaruke stali, no ljudi su uvidjeli vrijednost komada nakita koji će trajati generacijama te može biti dio nasljedstva.

No cijena varira ovisno o tome je li dijamant pravi ili laboratorijski uzgojen. Prsten s pravim košta oko 7000 eura, dok s umjetnim se može naći već za 1300 eura. Cijena prstena raste i sa složenošću dizajna, a posebice s karatnom težinom i kvalitetom dijamanta.

Postoji nekoliko načina na koje možete uštedjeli na zaručničkom prstenu, a da pritom ne žrtvujete željeni dizajn ili kvalitetu.

Jedan od načina za smanjenje troškova je odabir dijamanta uzgojenog u laboratoriju umjesto prirodnog dijamanta - identičnog u svakom pogledu i potpuno autentičnog, ali obično između 60% i 80% jeftinijeg.

Kada je u pitanju oblik dijamanta, neki oblici su skuplji od drugih. Na primjer, okrugli dijamanti su 20% skuplji u usporedbi s bilo kojim drugim oblikom.

To je zbog njihove velike potražnje i jer se više dijamanta troši tijekom procesa rezanja kako bi se postigao okrugli oblik. Oblici poput ovalnih dijamanata i dijamanata u obliku kruške obično su jeftiniji karat za karat, a zapravo izgledaju veći zbog izduženog oblika.

Od dizajna ističe se jednostavan ring uz dijamant ili čak safir koji se također pojavljuje među trendovima, s naglaskom na kamen. Inspirirani retro stilovima, ovi primjerci nakita bit će moderni godinama, a to je također jedan od čestih uvjeta kupovine skupog prstena.

Kad je riječ o vremenu kupnje, studija je pokazala da je najpopularniji mjesec za kupnju zaručničkog prstena u 2022. godini bio upravo - studeni.

Naime, kupnja zaručničkog prstena mjesec prije blagdana daje dovoljno vremena da se prsten izradi i da se ugradi u dizajn po mjeri ili želji. Također, ovo je doba godine obično prepuno zabava, sretnih iščekivanja i romantičnih trenutaka, stoga sve skupa ima smisla.

Također postoji trend kupovanja zaručničkog prstenja tijekom ljeta, jer zaruke su popularne i tijekom ljetnih odmora i putovanja.