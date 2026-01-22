Zašto je ovaj proizvođač sudopera tako brzo osvojio tržište Europe?

Litavski proizvođač Helika (donedavno poznat pod imenom Aquasanita) uspio je upravo to. S brzo rastućom godišnjom prodajom i izvozom koji čini 70% od ukupne proizvodnje, Helika je postala prvi izbor europskih kupaca koji traže savršen spoj izdržljivosti, pametnog dizajna i dugovječnosti.

Od vizije do serijske izvrsnosti

Povijest Helike započinje 2003. godine razvojem prvih prototipova, dok je puna serijska proizvodnja krenula 2008. godine. Tvrtka UAB Compotexa, koja stoji iza brenda, danas zapošljava 85 vrhunskih stručnjaka u svom pogonu u Kaunasu. Naziv brenda, Helika, na esperantu znači "puž", što simbolizira njihovu filozofiju "slow living" – ideju da kuhinja treba biti mirno utočište za kvalitetno vrijeme s obitelji.

Foto: Sudoper

Tehnologija koja postavlja standarde: Silicsana Plus

Glavni adut Helika sudopera je patentirani materijal Silicsana Plus. Riječ je o kompozitu koji sadrži čak 80% prirodnog kvarcnog pijeska, jednog od najtvrđih minerala u prirodi, dok preostalih 20% čine visokokvalitetne smole. Rezultat je površina koja je:

Otporna na ekstremne temperature : Podnosi termičke šokove i vrelo posuđe.

: Podnosi termičke šokove i vrelo posuđe. Otporna na ogrebotine i udarce : Materijal je dizajniran da izdrži svakodnevne izazove teškog posuđa.

: Materijal je dizajniran da izdrži svakodnevne izazove teškog posuđa. Higijenski besprijekorna : Neporozna struktura sprječava upijanje mrlja (poput kave ili vina) i nakupljanje bakterija.

: Neporozna struktura sprječava upijanje mrlja (poput kave ili vina) i nakupljanje bakterija. UV stabilna: Boja ne blijedi čak ni nakon godina izloženosti sunčevoj svjetlosti.

Kvalitetu potvrđuju i strogi europski certifikati. Proizvodni procesi su certificirani prema normi ISO 9001, dok sami proizvodi zadovoljavaju normu EN 13310:2015+A1:2018, što kupcima jamči sigurnost i ekološku usklađenost.

Pametan dizajn i 15-godišnje jamstvo

Helika sudoperi nisu samo izdržljivi, već i izuzetno praktični. Većina modela je reverzibilna, što omogućuje montažu ocjedne plohe s lijeve ili desne strane. Popularne serije poput Quadro, Clarus i Eco dolaze s unaprijed pripremljenim rupama za slavine i dodatke poput dozatora sapuna, čime se ugradnja maksimalno pojednostavljuje.

Foto: Sudoper

Dokaz povjerenja u vlastitu kvalitetu je 15-godišnje jamstvo na sve granitne sudopere, što je jedan od najdužih garancijskih rokova u industriji. Uz sudopere, Helika nudi i slavine s naprednom PVD završnom obradom (u bojama poput zlata ili grafita), koja pruža jedinstven izgled i iznimnu otpornost na mehanička oštećenja.

Helika na hrvatskom tržištu

Zahvaljujući izvrsnom omjeru cijene i kvalitete, Helika je postala iznimno popularna i u Hrvatskoj. Kupcima je osigurana vrhunska podrška i brza isporuka kroz mrežu renomiranih distributera kao što su:

Sudoper.hr (Lacertus Verbum d.o.o.) – vodeći specijalizirani web shop i uvoznik.

(Lacertus Verbum d.o.o.) – vodeći specijalizirani web shop i uvoznik. Lesnina Hrvatska – vodeća trgovina namještajem na hrvatskom tržištu.

– vodeća trgovina namještajem na hrvatskom tržištu. Alles d.o.o. – centar u Požegi koji nudi široku ponudu setova sudopera i slavina.

– centar u Požegi koji nudi široku ponudu setova sudopera i slavina. Era commerce d.o.o. – iz Makarske, više od 30 godina svoje kupce prate od gradnje do uređenja doma.

Uvoznik, tvrtka Lacertus Verbum d.o.o., distribuira proizvode Helika i brojnim drugim trgovinama namještaja i tehnike.

Svi sudoperi isporučuju se kao cjelovito rješenje – s odgovarajućim kopčama za montažu i visokokvalitetnim talijanskim sifonima s priključkom za perilicu posuđa.

Odabir Helika sudopera nije samo kupnja kuhinjskog elementa, već dugoročna investicija u srce doma, podržana desetljećima europske inovacije i beskompromisne kvalitete.