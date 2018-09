Zašto nakon prekida često više ne želimo kontakt s bivšima?

Mnogo je razloga zašto neki od nas odabiru da nakon prekida ne žele ostati u nikakvom kontaktu s bivšim partnerima. Nema svatko potrebu ostati u kontaktu s nekim nakon prekida, bez obzira na to koliko toga su u vezi dijelili ili kako dugo.

Moglo bi se reći da postoje dobri, 'zdravi razlozi' za potpuno se udaljiti od bivših partnera, ali i oni krivi. A ljudi se na žalost na ovaj korak obično odluče iz krivih pobuda.



Primjeri 'zdravih razloga' su kad netko odluči da je 'došlo vrijeme da zaboravi stvari koje su bile i da krene dalje, ili pak shvati da treba 'vrijeme da se oporavi od prekida i ponovno pronađe sebe'.

Ali ne shvaćaju svi da se na odnos bez ikakvog kontakta nakon prekida trebaju odlučiti isključivo zbog sebe, pa zato često predlože bivšem/bivšoj odnos bez kontakta zbog ovog drugog, a ne zbog samih sebe; a sve ne bi li kod bivšeg partnera ponovno pobudili emocije i interes.

A neki se, kad im se predloži takav odnos počinju osjećati kao da 'bivšem znače puno manje nego su mislili' tako da se obje strane na kraju osjećaju loše.



Ima i ljudi koji, očajni nakon bolnog prekida, idu tako daleko da filozofiju 'odnosa bez ikakvog kontakta' predlažu samo da bi povrijedili bivšeg/bivšu. Jer pretpostavljaju da će se nakon takvog prijedloga oni osjećati odbačeno što im je i cilj.

No zapravo su razlozi zašto netko traži takav (ne)odnos nakon veze (ili u vezi) često i mnogo dublji.

Evo iz kojih sve razloga ljudi sa bivšim partnerima žele prekinuti kontakt:

1. Odnos bez ikakvog kontakta obično traže ljudi koji se boje da će bilo koja vrsta kontakta rezultirati s još većim problemima. Budući da se osjećaju nemoćno i kao da ništa ne mogu promijeniti, radije se izaberu 'sakriti' i da s osobom s kojom imaju problema neko vrijeme nemaju nikakav kontakt.

Tako se nadaju i da će se stvari 'riješiti same od sebe' ako im se da vremena.

2. Drugi su slučaj oni koji su imali jako težak prekid; izrečene su neke stvari koje se nisu trebale izgovoriti, bivši je neprijateljski raspoložen i nagao, pa osoba misli da je idealno predložiti da jedno vrijeme ne budu u kontaktu jer ne želi još više 'talasati' ionako užarenu situaciju.

No često ne shvaćaju da će na ovaj način samo otvoriti put ka nekim drugim problemima...

3. Vezu bez ikakvog kontakta može tražiti osoba koja nema dovoljno samopouzdanja da pokuša vratiti partnera, ili pak smatra da nema dovoljno dobro razvijenu strategiju da to napravi.

Tada se ovaj način može učiniti kao najelegantnije rješenje za vratiti bivšeg ili bivšu; može i ne mora upaliti, ali se osoba ne treba sama potruditi oko tog odnosa. Sve što treba je potruditi se da ne kontaktira bivšeg/bivšu. I čekati...

4. Ako je u vezi jedna strana bila više potrebita i manje samostalna, ovo joj se sad može činiti kao strategija s kojom će 'kontrola' biti u njenim/njegovim rukama.

Često je osoba zbog prijašnjeg ponašanja previše uplašena da napravi bilo što jer bi se svaka gesta mogla protumačiti kao znak slabosti i dokaz da je još itekako zaljubljen/zaljubljena.

Osobe u ovakvoj situaciji često misle da, dok god ne vide bivšeg partnera/partnericu, kontroliraju situacijom svojim emocijama. No ne vide da je to obična iluzija. Jer čim opet stupe u kontakt s bivšim ljubavima, problemi s osjećajem podređenosti i nemoći naspram partnera se vraćaju.

5. Za ovu se strategiju odlučuju i oni koji nisu sami sa sobom raskrstili žele li bivšem/bivšoj dati još jednu šansu, ili pak čekaju da vide 'postoji li netko bolji'...

Postoje i oni koji već viđaju nekog drugog, ali ipak ne žele konačno prekinuti prvu vezu pa si strategijom 'bez kontakta' zapravo samo kupuju vrijeme dok ne donesu odluku, ili dok ju ne budu primorani donijeti.

6. Za neke je potpuno udaljavanje od bivšeg partnera samo dokaz da se nose s velikim gubitkom. Za druge je to pak kočnica koja im govori da s bivšim više ničega neće biti pa, ako se ne budu ni nadali, neće ni biti povrijeđeni kad se ništa ne dogodi.

No druga strana to može protumačiti kao pristojnu molbu da se osobu pusti na miru i da joj se da mir koji treba.



Svaka isprika i razlog zbog kojeg se netko odluči na odnos bez ikakve komunikacije zvuči opravdano, čak i logično. No je li to baš najzdraviji način za nositi se s prekidom? Nije.

Svi problemi koje je par imao u vezi i dalje ostaju neriješeni, a jednom kad se dvoje ljudi ponovno nađe, konflikti između njih postaju samo gori.

Čak i za one koji ponovno uspostave vezu nakon što nisu imali nikakav kontakt jedan s drugim, u tim vezama ne ostaju dugo jer se ništa među njima nije promijenilo. Ponekad je, na žalost, sami cilj to da osoba može reći 'Napokon, bivši me kontaktirao!' Ali što onda? Sve ispočetka...