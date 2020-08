Zašto nas seks usrećuje? I uopće nije do orgazma, kažu psiholozi

Koliko god ugodan, orgazam nije razlog zbog kojeg seks dugoročno dobro djeluje na ljude - već potreba za nježnošću i maženjem koji u jednakoj mjeri sve češće nedostaju i muškarcima i ženama

<p>Velik broj istraživanja povezao je učestalost seksa s većom srećom pojedinca, a jedna je studija čak i tu vrstu sreće uspjela pretočiti u novac. Naime, po njoj se seks jednom na tjedan uspoređuje s istom razinom zadovoljstva koju bi dobili da na godišnjoj razini zarađujemo četvrtinu novca više.</p><p>Pogledajte video o smanjenom libidu:</p><p>Pitanje da li nas seks usrećuje čini se kao retoričko, no činjenica je kako brojne aktivnosti u kojima uživamo nemaju tako dugotrajan učinak na sreću čovjeka poput seksa. S druge strane, alternativno objašnjenje tog fenomena je da se i više seksamo kad smo sretniji, pa je teško odrediti je li u tom slučaju seks "kokoš ili jaje".</p><p>U seriji istraživanja objavljenom u biltenu Osobnost i društvena psihologija, kanadski i švicarski psiholozi pogledali su malo dalje od trenutnog blagostanja koje nam seks donosi te su otkrili nešto vrlo zanimljivo.</p><h2>Nježnost, a ne orgazam</h2><p>Kao glavni razlog zbog kojeg seks dugoročno pozitivno utječe na odnos i sreću je zbog maženja povezanog s njime te drugih načina izražavanja nježnosti, a ne samog postizanja orgazma. To se ne odnosi samo na vrijeme samog čina, već i satima prije te poslije.</p><p>- Ljubav je samo mehanizam čiji je cilj da nas netko nazove dragi/a ili ljubavi nakon seksa - napisao je psiholog Julian Barnes. </p><p>Ipak, bitno je da te riječi dolaze od partnera kojeg sami cijenimo i volimo te su tada potvrda našeg dobrog ljubavnog odabira. Što više seksa, to bolje - zbog češćeg izražavanja poželjnosti partneru, a ljudima je najveći afrodizijak činjenica da ih želi netko koga oni sami žele. </p><p>Do orgazma ljudi lako dolaze i sami, no nježnost i potvrdu je teže sam sebi pružiti.</p><h2>Muškarci i žene misle slično</h2><p>Prezaposlenost, stres i umor uzrokuju veću potrebu za nježnim ljubavnim dodirima, a čak dvije trećine ljudi u stabilnim vezama želi više maženja. Iako trećina njih priznaje kako mogu danima normalno živjeti, a da nisu ni dotaknuli svog partnera, troje od petero njih voljelo bi više se ljubiti i maziti s partnerom, pokazalo je istraživanje.</p><p>Oko 80 posto ljudi smatra kako je fizički kontakt vrlo važan element u vezi, a nakon toga se osjećaju privlačnije i ljepše. Učestalost maženja i "slučajnih" dodira značajniji je pokazatelj stabilnosti odnosa, od podatka koliko par često vodi ljubav, otkrila je nedavna studija Kinsey instituta u SAD-u. Isto tako, često se podcjenjuje koliko je maženje važno muškarcima i naglašava njihova usmjerenost na seks, objasnili su istraživači.</p>