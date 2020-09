Zašto žene privlače loši dečki? Razlozi su zapravo komplicirani

Ako se unutarnji život djevojke ne izrazi, možda će je privući loš dečko kao način da izrazi vlastiti unutarnji bunt. U osnovi, privlače nas osobine u drugima za koje bismo i sami željeli da ih imamo

<p>Svaka je žena imala prijateljicu ili je bila ta koja je izlazila s 'lošim' tipom jer mu jednostavno nije mogla odoljeti. Zašto su nam loši dečki tako privlačni, čak i ako nam je potpuno jasno da će nam slomiti srce?</p><p>POGLEDAJTE VIDEO:</p><h2>Prvo, što je uopće 'loš dečko'?</h2><p>Oni mogu biti buntovni ili emocionalno nedostupni. U najekstremnijoj i negativnoj interpretaciji, negativci pokazuju kvalitete takozvane psihološke mračne trijade. Oni mogu biti bešćutni i skloni iskorištavanju drugih te mogu pokazivati antisocijalno i impulzivno ponašanje. Pa ipak, ponekad im jednostavno ne možemo odoljeti.</p><p>Navodno žene od njih žele seks, a nikad partnerstvo.</p><p>Znanost, posebno evolucijska biologija, djelomično objašnjava zašto loši dečki mogu biti toliko privlačni. Razna istraživanja pokazuju da žene više privlače istrenirani 'pravi' muškarci usred menstrualnog ciklusa, kada su najplodnije. </p><p>Prilikom jednog istraživanja istraživači su upitali žene kakve osobine traže od muškarca na što su one odgovorile: iskrenost, pouzdanje i poštovanje. Zapravo obično kažu da bi aktivno izbjegavale partnere koji su bezobrazni, ne poštuju ih ili su fizički agresivni. </p><p>Dakle, na svjesnoj razini, većina žena prepoznaje da loši dečki ne čine dugoročno dobre partnere. </p><h2>Loši dečki oslobađaju nas pritiska da budemo dobre djevojke</h2><p>Djevojke posjeduju čitav niz osobina, a tu je i buntovnost. Ove se osobine obično potiskuju tijekom djetinjstva, jer su žene odgajane kako bi bile popustljive i mirne. Ako se unutarnji život djevojke ne izrazi, možda će je privući loš dečko kao način da izrazi vlastiti unutarnji bunt.</p><p>U osnovi, privlače nas osobine u drugima za koje bismo i sami željeli da ih imamo. Dobra djevojčica može se diviti osjećaju slobode lošeg dječaka. Unatoč činjenici da ga ova kvaliteta čini dugoročno neprikladnim partnerom, može ga učiniti toliko privlačnim, da je ženi jednostavno teško odoljeti tom iskušenju.</p><p>Ako se žene ne osjećaju snažno i neovisno, mogle bi poželjeti nekoga takvog u svom životu.</p><h2>Uzbudljivi su, drugačiji i 'zabranjeni'</h2><p>Loši dečki mogu biti dobrodošla promjena u odnosu na uobičajene tipove partnera. Pogotovo ako je ženama dosadno. Ti muškarci mogu izgledati 'uzbudljivo i zabavno' ali izlasci s njima mogu imati i velike nedostatke, poput povrijeđenih osjećaja, tučnjava ili čak ovisnosti i kriminalnih dosjea.</p><p>Oni su ponekad i svojevrstan tabu što dodatno povećava njihovu privlačnost. Kad želimo nešto što ne možemo ili ne bismo trebali, naša želja za tim raste eksponencijalno. </p><h2>Misle da će ih zaštititi</h2><p>Žene koje se osjećaju opkoljeno prijetnjama često padaju na žilave frajere, koji svojim nepoštivanjem društvenih normi i spremnošću da svoje frustracije brzo pretoče u nepoželjna ponašanja. One žele imati nekoga u svom životu tko je dovoljno čvrst da se suoči sa svijetom i uzvrati udarac kad je potrebno.</p><p>Vjerojatno se neke žene osjećaju zaštićenije kada su s takvim dečkom. No to zapravo nije pametno.</p><p>Loši dečki nisu skloni tako lako se skrasiti u monogamnoj vezi. Ako nekoga možete uvjeriti da to promijeni, to može biti poprilično postignuće.</p><p>Cure koje 'padaju' na ovakve tipove često žele vidjeti najbolje u drugima i teško vjeruju da netko može biti doista loš. Uz to, misle kako takve dečke mogu promijeniti. Nažalost, to može biti zamka. </p><h2>Nastavite oprezno</h2><p>Muškarci koji se ne žele mijenjati u većini slučajeva neće. Primjerice, istraživanja pokazuju da će muškarci koji su varali vjerojatnije biti nevjerni i u budućim vezama.</p><p>Testosteron koji ih čini odvažnima, avanturistima i buntovnicima učinit će ih manje spremnima poštivati ​​pravila veza i braka.</p><p>'Obraćenje' lošeg dječaka općenito je nemoguća situacija. Ako bi ga žena uspjela promijeniti, on više ne bi bio loš dečko kojeg smatra tako neodoljivim, piše <a href="https://www.goodhousekeeping.com/life/relationships/a32314885/dating-bad-boys/" target="_blank">GH.</a></p>