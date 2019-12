'Zauvijek ću biti zahvalna za to kako ste uspjeli odgojili sina'

- Već sam vam to rekla, ali želim ponoviti: imala sam veliku sreću zbog toga što ste baš vi moja svekrva. Smatram se izuzetno sretnom što sam se slučajno zaljubila u mladića koji je iz tople i ljubazne obitelji, i osjećam se blagoslovljeno što tu obitelj sada mogu zvati svojom. Svaki dan sam zahvalna na tome i na stalnoj podršci koju pružate mojoj obitelji, piše jedna snaha svojoj svekrvi, a objavio je portal Motherly.

- Zahvalna sam na vašem talentu da izaberete odjeću za klince, tako da naš mali sin izgleda totalno kul. Zahvalna sam vam na razgovorima u kojima jedna drugoj otvorimo srce kad nas posjeti, a dečki zaspu prije nas. No, ima još jedna stvar na kojoj vam želim zahvaliti: Na tome kako ste odgojili svoga sina.

Do trenutka dok smo se sreli, on je već bio posve samostalan, uglavnom vrlo odgovoran mladi čovjek, i brzo sam se zaljubila u njega. Mislim da je istinita ona stara izreka: Muškarca možete procijeniti po tome kakav je prema svojoj majci. I oduvijek sam znala da vas vaš sin izuzetno poštuje.

Gledajući njegove VHS snimke i fotografije iz djetinjstva, te slušajući što priča o obitelji, osjetila sam da među vama postoji posebna veza. I mislim da su to temelji koji su ga učinili muškarcem velikog srca kakav je danas.

Foto: Dreamstime

Hvala vam što ste odgojili sina koji misli, živi i voli otvorena srca i svim srcem. To što me bez problema prihvaća takvu kakvu jesam, meni je pomoglo da rastem, bolje razumijem samu sebe i bolje se poštujem.

Hvala vam što ste odgojili sina tako da bude neovisan, odgovoran i organiziran. Naučilo me to neke stvari o produktivnosti i usredotočenosti tijekom godina koje smo proveli zajedno. Nikad neću zaboraviti kako sam bila iznenađena kad sam vidjela njegov studentski stan - bila sam zadivljena kako je uredno, čisto, te na koji način je taj prostor govorio o tome kako je odgajan.

Hvala vam što ste odgajali sina koji je reagirao na vijest o trudnoći kojom sam ga iznenadila s takvom snagom i milošću. To je muškarac koji me grlio dok sam plakala, zapanjena zbog toga što su se pojavile dvije ružičaste linije na testeru za trudnoću. To je čovjek koji mi je bez oklijevanja rekao da je to najveća stvar koja nam se ikad može dogoditi. To je čovjek koji mi je pokazao svoju nepokolebljivu snagu u trenucima kad mi je to bilo najpotrebnije.

Hvala vam što ste odgojili sina koji je sa mnom dijelio trudnoću i roditeljstvo i nikad nije gledao kako izmaći. Muškarca koji je gledao dokumentarce o trudnoći i djeci i intervjuirao sa mnom doule, žene koje će pomagati na porodu. Čovjek koji me tolerirao dok sam strepila nad poglavljima knjige primalje Ina May te slušao na satove pripreme za porod jednako ozbiljno kao i ja.

Hvala vam što ste odgojili čovjeka koji je u porodu bio uz mene, pomogao mi i da donesem našeg sina na svijet. Hvala vam što ste odgojili čovjeka koji se nije bojao uhvatiti u ruke svog novorođenog sina, da bi ga dao meni u ruke, kad se naša obitelj i naš svijet proširio. Hvala vam što ste odgojili sina kojem je očinstvo kao poziv i uistinu je ravnopravan roditelj. Ne mogu zamisliti roditeljstvo bez njega.

Foto: Dreamstime

Zahvalna sam što vaš sin može zanemariti svoj ponos i iskreno razgovarati sa mnom o mnogim stvarima. On zapravo uživa u našim razgovorima nakon nekih situacija, kada razgovaramo o tome kako smo 'odigrali' neku situaciju i kako možemo biti bolji idući put. Njegova sposobnost komuniciranja sa mnom na ovako dubokoj razini poboljšava naše roditeljske vještine sa svakim razgovorom.

Hvala vam što ste odgojili sina koji mi šalje dirljivu poruku ujutro, kad se posao i obaveze nagomilaju. On je čovjek koji zna kad su najpotrebnije utješne riječi i zagrljaj.

On je dječak kojeg ste odgojili u snažnog muškarca, sposobnog voljeti. On je podržavajući, ravnopravni partner. I tata iznad svega. Uvijek ću biti zahvalna za najbolji početak koji ste mu u životu dali, za to kako je vaša ljubav oblikovala njegov DNK, za povijest koja ga je dovela do toga da postane čovjek kakav je danas. Čovjek kojeg volim.

Sa zahvalnošću vam obećavam da ću uvijek dati sve od sebe i brinuti se o vašem mališanu. Podržavat ću ga onako kako on mene podržava. Vjerovat ću u njega iskreno, kao što on vjeruje u mene. I bit ću najbolja mama koja mogu biti njegovom malom dječaku.

Zauvijek mu dajem svoje srce.

S ljubavlju, vaša snaha.

