Zavela me divlja polusestra moje djevojke i sad mi je muka

Mladiću iz Engleske nakon strastvenog susreta život se preokrenuo u trenutku i sad ne zna kako nastaviti dalje. Svoju situaciju je ispričao za The Sun, od njihove kolumnistice Dear Deidre zatražio je savjet.

Ovo je njegova priča, a niže je savjet koji je dobio:

Draga Deidre,

S djevojkom sam preko godinu dana. Oboje imamo 28 godina.

Radim u softverskoj tvrtki i zadnjih par tjedana je kod nas suradnik iz Francuske s kojim radim na projektu. Smješten je u hotelu u centru grada i prošli petak mi je predložio da s djevojkom dođem do njegovog hotela da se malo opustimo i da nas počasti s par pića.

Prije izlaska moja djevojka mi je rekla da joj se javila polusestra i da pita kakvi su nam planovi te bi li nam se mogla pridružiti. Ona ima 26 godina.

Otac moje djevojke se davno oženio za drugu ženu i sasvim je u redu čovjek, ali ona, polusestra, je poprilično divlja.

Jednom prilikom je na vjenčanju ne tako dalekih rođaka probala zavesti mladoženju.

Ali, unatoč njezinom bizarnom ponašanju odlučili smo ju povesti s nama. Tijekom večeri moj kolega i ona su se dobro zabavili.

U jednom trenu, dok su ostali naručivali novu rundu pića otišao sam zapaliti ispred ulaza hotela. Uskoro mi se pridružila polusestra od djevojke i zapričali smo se. Pitala me je li se dobro provodim.

Rekao sam da je sve u redu, a ona mi je odgovorila: "Da bar upoznam muškarca kao što si ti".

Nasmijao sam se, jer nisam znao što bih joj odgovorio. Šokirala me s tom izjavom, a kako bih se izvukao iz ove neugodne situacije rekao sam joj da moram na wc, koji se nalazio u predvorju hotela.

Kad sam izašao iz wc-a ona je sjedila na sofi kod ulaza i rekla mi: "Možemo li popričati?"

Prišao sam joj i ona me je povukla na sofu i strastveno me poljubila. Preuzela je kontrolu i nastavila me ljubiti. Moram priznati da mi se sve to jako svidjelo. Ubrzo me je primila za ruku i povela me do wc-a za invalide. Ušli smo u wc, zaključala je vrata i otkopčala mi hlače.

Poseksali smo se. To je doslovno trajalo par sekundi.

Ne mogu vjerovati da se to uopće dogodilo! Nikad nisam prevario nijednu svoju curu. Nakon što smo završili vratili smo se društvu za stolom kao da se ništa nije dogodilo.

Danas sam od nje dobio ovu poruku: "Ako želiš opet, samo me trebaš nazvati."

Mislim da bih trebao sve priznati curi. Užasno se osjećam u vezi svega što se dogodilo.

Foto: Fotolia

Deidre odgovara:

Imaš dobar razlog da se osjećaš krivim zbog varanja svoje djevojke, ali priznanjem nećeš napraviti ništa dobrog, samo ćeš na nju prenijeti svoje loše osjećaje.

Da, nisi ju trebao prevariti, ali svi ponekad radimo stvari koje kasnije požalimo.

Najbolje što možeš napraviti je zadržati to za sebe. Ono što je važno je nešto naučiti iz tog događaja.

Polusestri trebaš jasno dati do znanja da je to što se dogodilo bilo tada i nikad više i da je previše toga na kocki da ti uopće padne na pamet s njom imati ikakav kontakt osim obveznog preko sestre.

Probaj joj objasniti kakve bi bile posljedice u obitelji kad bi se to ikada saznalo. Napomeni joj da troši svoje vrijeme s dečkom koji nije dostupan i da treba naći nekoga tko je slobodan i tko želi imati pravu vezu.

Uz ovo, postavlja se pitanje - što ne funkcionira u tvojoj vezi da se ovako nešto uopće uspjelo dogoditi? Je li u pitanju to što ti je seks bio ponuđen kao na tanjuru pa je bilo preteško odbiti? ili ste ti i tvoje djevojka izgubili strast u vezi?

Potrudi se potaknuti novu strast u svojoj vezi.