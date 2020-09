Zavirite u okultnu i ezoteričnu knjižnicu u Amsterdamu gdje je Dan Brown pisao svoje knjige

U kolekciji knjižnice je arhivirano oko 27 tisuća knjiga i spisa. Uz knjige tu je pred posjetitelje izloženo i više od 200 crteža sa simbolima koji su stari nekoliko tisuća godina

<p>Ono što je tajno i nije moglo biti izrečeno već se stoljećima govori simbolima. Jedan simbol priča čitavu priču, on je ipak prvo pismo. Susrećemo ih u zabavnoj, glazbenoj, filmskoj i drugim granama umjetnosti kao i u religijskim, ezoterijskim te okultnim kontekstima. Nekada tabu i skrivene, danas su ezoterijske znanosti na prijedlog i uz financijsku potporu gđe. Basten dobile doktorski studij na društvenom odjelu Sveučilišta u Amsterdamu.</p><p>POGLEDAJTE VIDEO:</p><p>Pod vodstvom su profesora Wouter Hanegraaffa, člana Kraljevske nizozemske akademije znanosti (KNAW). On je ezoterijske znanosti u akademskom području nazvao odbačenim znanjem zapadne kulture, a u istraživačkom timu mu se pridružio i profesor Peter Forshaw. Time su iz okultnog, tajnog, skrivenog prešli granicu u hermetički otvoreno područje, akademske znanosti. Takav studij nije postojao nigdje u svijetu, a Amsterdam je bio povijesno plodno tlo jer su mnogi autori pred vjerskim progonima knjige dolazili printati tamo. I upravo je to ono što danas sve studente i mnoge znatiželjnike vuče da se upute u smjeru prekrasne knjižnice koja je smještena u tzv. ‘’kući s glavama’’.</p><p>U prekrasnom interijeru i s drvenim podom koji vaše korake broji svakim škriputanjem nalazi se jedinstvena knjižnica, nekada privatna zbirka Joosta Ritmana, danas ‘’Embassy of the Free Mind’’ u kojoj je Dan Brown pisao svoje hitove.</p><p>Upravo je Ritmanova kćerka Esther inicirala da očeva, nekad privatna kolekcija filozofskog, religijskog i prirodnih znanosti bude ‘’hermetički otvorena’’ svim znatiželjnicima i studentima.</p><p>- Pojedinci sa slobodnim umovima su kroz povijest progonjeni zbog svojih ideja i knjiga i upravo su oni dali velik doprinos našoj knjižnici. Oni su imali strastvenu znatiželju prema životu, sami tražili odgovore na egzistencijalna pitanja te propitivali određene stavove. Rušili su barijere. To su činili stoljećima, a to putem naše kolekcije rade i danas. Stoga, pozivamo ljude da posjete knjižnicu-muzej i apsorbiraju znanje te podjele vlastite spoznaje i iskustva - rekla je Esther Ritman za 24 sata.</p><p>Danas je knjižnica smještena u “Kuću s glavama” na Keizersgrachtu (Kraljevom kanalu). Prepoznata od strane UNESCO-a, prezervirana je i zaštićena kao kulturno blago te preimenovana u “Embassy of the Free Mind”. Posjetitelje s knjižnicom i kratkim povijesnim postavama upoznaju upravo članovi obitelji Ritman.</p><p>Inspiraciju za svoje bestsellere, posebno 'Postanak', 'Izgubljeni simbol' i 'Inferno' tamo je pronašao Dan Brown te je u znak zahvale donirao 300.000 eura za digitalizaciju rijetkih manuskripta. Skripte među kojima je pisao svoje bestsellere želio je učiniti globalno dostupnima. Nizozemska kulturna fondacija ‘’Prins Bernhard Cultuurfonds’’ pridružila se dodatnom donacijom od 15 tisuća eura.</p><p>Time su se knjige iz alkemije, kabale, magije, sufizma i hermetizma pa sve do rozenkrojcera u digitalnom obliku učinile dostupnima čitavom svijetu. Digitalizirano je više od 2000 knjiga i spisa koji datiraju unazad 5000 godina. U kolekciji knjižnice je arhivirano oko 27 tisuća knjiga i spisa. Uz knjige tu je i više od 200 crteža sa simbolima koji su stari nekoliko tisuća godina koji su izloženi. Neke od najzanimljivijih knjiga u kolekciji su Corpus Hermeticum (1471.), prva ilustrirana verzija Dantove ‘La Divina Commedia’’ (1481.) te Cicerov ‘’De Officiis’’ iz 1465. godine.</p><p>Direktorica marketinga i komunikacija Beatrice Augrandjean kaže kako jedinstvenu knjižnicu Embassy of the Free Mind posjećuju ljudi sa svih strana svijeta, bez obzira na sustav vjerovanja i starosnu dob.</p><p>- Dolaze nam ljudi iz cijelog svijeta. Jako puno njih je iz SAD-a kojima je bio san da nas posjete. Obzirom da dolaze u Amsterdam ciljano zbog nas, time smo postali ujedno i jedinstvena atrakcija. Za lokalno stanovništvo smo zanimljivi upravo zbog interijera, događanja koja organiziramo, te predivnog vrta koji reflektira sezonske promjene. U skrivenom vrtu zgrade iz 17. stoljeća u proljeće cvjeta dvije tisuće tulipana, a u ljeto ga obuzima divlji cvat. U našem kafiću studenti, filozofi, umjetnici i znatiželjnici razmjenjuju svoja otvorena razmišljanja i stavove – rekla je Beatrice Augrandjean za 24 sata. </p>