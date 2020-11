Zavirite u 'svemirski' kamper s kojim obitelj istražuje Australiju

Obitelj, koja je željela ostati anonimna, prije dvije godine od tvrtke SLRV zatražila je da im dizajniraju kamper s kojim će moći istraživati divljinu Australije tako da se mjesecima ne moraju vraćati u civilizaciju

<p>Tvrtka SLRV, koje je vodeći proizvođač luksuznih kampera u Australiji, pred sobom je imala težak zadatak zato što u Australiji još postoji netaknuta divljina, a radi se i o naseljenom kontinentu koji ima najmanje vlage.</p><p>POGLEDAJTE VIDEO:</p><p>Ipak, odgovorili su izazovu i za obitelj s osam članova napravili kamper na kat, koji je dugačak 12 metara i jedan je od najvećih na svijetu.</p><p>Obitelj od osmero članova, za koju je kamper napravljen, putuje Australijom od kasnog lipnja.</p><p>Kamper je dobio ime Commander 8x8 i napravljen je na bazi vojnog kamiona.</p><p>- Ljudi žele putovati neutabanim putovima i vidjeti netaknute prirodne ljepote. To ne možete vidjeti ako putujete autoputom. Osim toga, ljudi kroz divljinu žele putovati i u određenoj razini komfora, a to je ono što im naša vozila pružaju - rekao je suosnivač SLRV-a Warwick Boswerger za Business Insider.</p><p>U kamperu 'uvijek' ima struje.</p><p>- Morali smo dizajnirati električni sustav koji napaja sve uređaje, a u isto vrijeme se i stalno iznova puni, kako ne bi ostali bez struje ni u najvećoj divljini. Osim toga, napravili smo i dosta debele zidove pa je i cijeli kamper odlično izoliran - dodao je.</p><p>Iako cijena nije otkrivena, pretpostavlja se kako bi za ovakav kamper mogli izdvojiti od 4,2 do 8,6 milijuna kuna.</p><p>U kamperu nema ni djelić prostora koji nije iskorišten pa se tako s vanjske strane nalaze i veš mašina te sudoper.</p><p>Kako bi unutra uvijek bilo ugodno, postoji klima uređaj i sustav grijanja.</p><p>U 'prizemlju' se nalazi stol s klupama na koje može sjesti do 10 ljudi.</p><p>U kuhinji se jela spravljaju na indukcijskoj ploči s dva koluta te u dvije mikrovalne pećnice. Osim toga, u kuhinji su i dva frižidera.</p><p>U kamperu su i WC te tuš, a u spremniku možete imati 1000 litara vode.</p><p>U 'prizemlju' je i glavna spavaća soba, a kako bi se smjestilo dodatne goste, mjesto gdje su stol i klupe također se može pretvoriti u krevet.</p><p>Stepenicama se može popeti na kat.</p><p>Tamo ćete pronaći TV te šest kreveta koji svaki imaju svoj prozor i lampu za čitanje.</p><p>Kreveti se mogu podići te se tako dobilo mnogo prostora za spremanje stvari.</p>