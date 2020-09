Završila je četvrta UNICEF-ova humanitarna utrka Mliječna staza: 'Zajedno možemo sve'

Više od 7200 sudionika iz cijele Hrvatske pridružilo se UNICEF-ovoj utrci, uključujući 970 djece i 21 udruga od kojih mnoge rade s djecom s teškoćama, što dodatno potvrđuje inkluzivni karakter ovogodišnje utrke

<p>U nedjelju, 20. rujna, završila je četvrta UNICEF-ova humanitarna utrka Mliječna staza koja se zbog epidemioloških mjera ove godine održavala virtualno i tako ujedinila cijelu Hrvatsku. Više od 7200 sudionika Mliječne staze prešlo je 367.000 kilometara po svim krajevima Hrvatske, a projektom je u tri mjeseca prikupljeno više od 1,2 milijuna kuna za djecu s teškoćama koje će UNICEF uložiti u opremanje senzornih soba i edukaciju stručnjaka koji će provoditi terapije senzorne integracije s djecom s teškoćama.</p><p>POGLEDAJTE VIDEO:</p><p>- Mliječna staza tradicionalna je UNICEF-ova humanitarna utrka. Svake godine na utrci okupljamo resorna ministarstva, partnere i ljude iz raznih sfera kako bismo podigli svijest o potrebama najranjivije djece. Ove godine, zbog okolnosti pandemije COVID-19 i naše brige za zdravlje svih sudionika utrke, odlučili smo se okupiti putem mobilne aplikacije, čime je naša utrka postala nacionalna, virtualna i inkluzivna. Planiranje nije bio lak zadatak. Kao tim nikada nismo organizirali virtualno događanje i bilo je izazovno osmisliti kako prepoznatljivu ohrabrujuću i pozitivnu atmosferu fizičke utrke prenijeti na virtualnu. No, ljudi su prepoznali naš trud i pridružili su se u rekordnom broju kako bi podržali djecu s teškoćama u razvoju. Svi mjeseci planiranja apsolutno su se isplatili - rekla je <strong>Regina M. Castillo</strong>, predstojnica Ureda UNICEF-a za Hrvatsku.</p><p>Više od 7200 sudionika iz cijele Hrvatske pridružilo se UNICEF-ovoj utrci, uključujući 970 djece i 21 udruga od kojih mnoge rade s djecom s teškoćama, što dodatno potvrđuje inkluzivni karakter ovogodišnje utrke. </p><p>- Bilo je prekrasno vidjeti nas sve, iz cijele Hrvatske, tijekom 16 dana, kako ujedinjeni pozitivnom energijom i osjećajem nade i zajedništva, bez obzira gdje se nalazimo i što radimo, sudjelujemo i tako podržavamo djecu s teškoćama u razvoju. Ove smo godine više nego ikad prije mogli pokazati pravu snagu Mliječne staze: svi možemo biti zvijezde, dok su pravi pobjednici uvijek djeca - govori Regina.</p><p>U utrci su sudjelovala mnoga djeca s teškoćama i odrasli s invaliditetom, paraolimpijci, ali i roditelji, profesionalci, udruge i drugi koji nastoje djeci svakodnevno učiniti život boljim i ljepšim.</p><p>- Apsolutno smo oduševljeni i vrlo smo zahvalni svima, svakoj osobi, svakoj tvrtki i svakom partneru koji su nam se pridružili i omogućili da se ovogodišnje izdanje Mliječne staze održi, ali i bude najuspješnije dosad. Ponosni smo na veliku podršku tvrtki. Zajedno smo prikupili više od 360.000 kilometara mogućnosti, kao simbol podrške djeci s teškoćama u razvoju, naši su sudionici ispričali toliko osobnih priča i podijelili svoja iskustva u aplikaciji, ohrabrili druge da se pridruže i dali osjećaj nade u ovim izazovnim vremenima. Uspjeli smo, zajedno sa svima koji su se pridružili Mliječnoj stazi 2020. Posebno sam ponosna i na ovogodišnje medalje - svaka medalja za zvijezde Mliječne staze posebna je i jedinstvena jer je ručno izrađuju učenici Centra Tomislav Špoljar u Varaždinu - kaže Regina.</p><p>Najveći izazov ujedno je bio i 'najslađi', a prekrasna energija Mliječne staze 2020 zaista je obasjala cijelu Hrvatsku.</p><p>U UNICEF-ovoj humanitarnoj utrci sudjelovale su i UNICEF-ova ambasadorica dobre volje i glumica <strong>Mirna Medaković Stepinac</strong> i nagrađivana paraolimpijka sa preko 20 godina uspješne karijere, <strong>Jelena Vuković</strong>. One su sa nama podijelile svoja iskustva.</p><p>- U UNICEF-ovoj Mliječnoj stazi sudjelujem od njezinih početaka. Prošle dvije godine sam sudjelovala, doduše ne kao aktivni trkač ali sam kao voditeljica ili sudionica bila uključena u programe dječjih i odraslih utrka i imala prilike iz prve ruke vidjeti entuzijazam i pozitivnu energiju velikog broja ljudi. U UNICEF-ovoj utrci svatko na svoj način, ma kako mali bio, doprinosi ostvarenju velikog cilja. To je predivno događanje i kad vidite sve te osmijehe i sretne ljude, shvatite da se zaista sve može kad se male ruke slože - govori Mirna.</p><p>Mirna je donirala i aktivno sudjelovala u utrci, ali ne kao trkač, jer kako kaže nije baš zaljubljena u trčanje, ali je hodanjem vrijedno prikupljala kilometre kako bi pomogla djeci s teškoćama.</p><p>- Kao UNICEF-ova ambasadorica dobre volje sudjelujem u brojnim njihovim projektima, pa tako i u humanitarnoj utrci Mliječna staza. No i da nisam ambasadorica uključila bih se u utrku. UNICEF svake godine na Mliječnoj stazi, osim što prikuplja sredstva za djecu u Hrvatskoj, osvještava širu javnost o stvarnim teškoćama koje zajedno možemo rješavati i divno je biti dijelom tog rješenja - rekla je Mirna.</p><p>Na početku je Mirna sudjelovala u promoviranju utrke, kroz medijske istupe i kroz svoje društvene mreže.</p><p>- Važno je bilo da glas o utrci dođe do što većeg broja ljudi. Ono što je super kod ovogodišnje utrke je da smo mogli sudjelovati i hodanjem i vožnjom bicikla, pa je to bio samo dodatni poticaj da budem još aktivnija - kaže Mirna.</p><p>S druge strane, Jeleni je ovo bio prvi put da je sudjelovala u Mliječnoj stazi.</p><p>- Prošlih se godina utrka održavala samo u Zagrebu, a ove godine su se mogli uključiti svi građani, iz svih dijelova Hrvatske. Presretna sam što sam imala prilike sudjelovati i na taj način podržati djecu s teškoćama. Čvrsto vjerujem da zajedno možemo utjecati na velike promjene – nekad je potrebno tako malo, ali kad smo svi zajedno, to 'malo' postaje jako veliko - govori Jelena.</p><p>Jelena je kako kaže, uvijek spremna podržati nešto što je dobro, kvalitetno i pomaže u poboljšanju kvalitete života, a pogotovo djece. </p><p>- Mislim da to UNICEF najbolje radi, pa sam odlučila dati svoj mali doprinos podrškom. Hrvatski paraolimpijski odbor partner je ovogodišnje UNICEF-ove utrke te smo se <strong>Nataša Sobočan</strong>,<strong> Anto Joskić</strong> i ja, na poziv UNICEF-a, odlučili pomoći još i prije samog početka utrke. Kad god sam imala prilike u medijima sam govorila o utrci i pozivala ljude da se uključe. A kako je utrka trajala 16 dana, nakupilo se tu i nešto kilometara mogućnosti - kaže Jelena.</p><h2>Zajedništvo i solidarnost čine nemoguće mogućim! </h2><p>- Ljudi su se povezali, pokrenuli i ostvarili izvanredan rezultat! Fotografije i priče iz svih krajeva Hrvatske koje UNICEF dijeli na svojim društvenim mrežama zaista su dirljive i veliki poticaj da sljedeće godine budemo još bolji - govori Mirna.</p><p>- Prekrasan je osjećaj sudjelovati u humanitarnoj utrci koja povezuje cijelu Hrvatsku i ostvaruje velike ciljeve. Znam to oduvijek, ali ova utrka je dodatno potvrdila – ljudi daju najbolje od sebe kada su motivirani plemenitim ciljem - kaže Jelena.</p><p>Za djecu s teškoćama, stručna podrška od najranije dobi znači razliku između mogućnosti i života na margini društva. Mnoga od njih još uvijek nemaju priliku razvijati svoje sposobnosti i živjeti ispunjen život. Sredstva prikupljena na Mliječnoj stazi UNICEF će uložiti u obuku stručnjaka i skrbnika te opremanje senzornih soba i tako omogućiti pristup kvalitetnim uslugama senzorne terapije onim obiteljima kojima su ove usluge nedostupne. </p>