- Nismo mogli ni zamisliti \u0161to bismo radili bez vlastitog djeteta, pa smo po\u010deli tra\u017eiti surogat maj\u010dinstvo i prijavili smo se u nekim kalifornijskim agencijama - prisje\u0107a se Emily.

U rujnu 2019. Emily su spojili sa njezinim prvim slu\u010dajem surogat maj\u010dinstva, s parom iz Kine.

Stvari su krenule glatko. Emily je zatrudnjela s njihovim djetetom i sve je bilo normalno. Sve do dva mjeseca prije nego \u0161to je trebala roditi.

Tada je korona virus preuzeo kontrolu

Kako je postalo jasno da se radi o globalnoj pandemiji, a me\u0111unarodna putovanja su ograni\u010dena,\u00a0tada su se i njihovi planovi drasti\u010dno promijenili.

- Dakle, plan je bio da bra\u010dni par iz Kine stigne ovdje prije termina, a mi \u0107emo ih pustiti u ra\u0111aonu. Trebali su biti dio poro\u0111aja i vidjeti kako im dijete dolazi na svijet. Dakle, kad se dijete rodilo, trebali su dobiti svoju sobu u bolnici s djetetom, a moj suprug i ja imali bismo svoju sobu i moj bi posao tada trebao biti gotov - objasnila je Emily.

Kako su vlasti ograni\u010dile putovanja, bebini biolo\u0161ki roditelji su pitali Emily ho\u0107e li se ona i njezin suprug mo\u0107i malo brinuti o djetetu, samo dok se stvari ne smire.

Prvotni je plan bio da biolo\u0161ki roditelji stignu u Sjedinjene Dr\u017eave prije termina u svibnju.

- U to vrijeme sam pri\u010dala s nekim ljudima koji su me stalno zapitkivali \u0161to je s biolo\u0161kim roditeljima? Rekla sam im: 'Ne znam \u0161to \u0107e se dogoditi', a oni bi me nastavljali ispitivati \u0161to \u0107e se dogoditi ako oni ne stignu do\u0107i ovamo? - rekla je Emily.

\u0160est mjeseci kasnije, Emily i njezin suprug i dalje skrbe o dijetetu

Biolo\u0161kim roditeljima ponu\u0111ena je pomo\u0107 za skrbni\u0161tvo te bi njihovo dijete nakon poroda bilo kod agencije za dadilje, ali oni su to odbili te su umjesto toga brigu o djetetu prepustili Emily i njezinom suprugu.\u00a0

Isprva su svi\u00a0mislili da \u0107e to biti najvi\u0161e \u010detiri tjedna.

- U ovom smo trenutku prihvatili da ne znamo \u0161to \u0107emo. Tako je voljena i trenutno smo mi konstanta u njenom \u017eivotu - rekla je Emily.

Nadodala je kako joj je bilo malo te\u0161ko odgajati dijete koje zapravo i nije njezino, no smatra da je njoj bilo lak\u0161e nego njezinom suprugu.

- Suprug voli bebe, ali isto mu je te\u0161ko. Definitivno je volimo i uvijek \u0107emo se brinuti za nju, ali razumijemo da ona nije na\u0161a. Tretiramo je samo kao svoju jer je u ovoj fazi \u017eivota toliko va\u017eno imati odgovaraju\u0107u pa\u017enju i ljubav - objasnila je Emily.

Emily i suprug jo\u0161 uvijek ne znaju kada \u0107e biolo\u0161ki roditelji mo\u0107i do\u0107i po\u00a0svoju bebu zbog ograni\u010denih\u00a0putovanja, pogotovo izme\u0111u Amerike i Kine.

\u0160to se ti\u010de budu\u0107nosti, Emily se dvoumi ho\u0107e li ponovno poku\u0161ati surogat maj\u010dinstvo nakon ovog iskustva.

- Da se ova pandemija nije dogodila, razmotrila bih sljede\u0107i korak. Ne znam bih li mogla opet pro\u0107i kroz ne\u0161to sli\u010dno. Nije da je moje iskustvo bilo toliko lo\u0161e. Nau\u010dila sam kako voljeti dijete koje biolo\u0161ki nije moje - rekla je Emily i nadodala kako je odlu\u010dila prihvatiti ono \u0161to \u0107e biti.

- Od sada \u017eivim u trenutku, dan po dan - zaklju\u010dila je Emily.