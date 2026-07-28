Zbog ovih simptoma odmah se javite liječniku, mogu ukazivati na leukemiju...

Kronični umor, slabost i bljedilo kože pripisuju se često bezazlenim stanjima, no ako dolaze u kombinaciji s povišenom temperaturom, čestim infekcijama i bolovima u kostima, treba posjetiti liječnika
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Prema pisanju stručnjaka Mayo klinike, neki od uobičajenih simptoma leukemije kod odraslih osoba nerijetko se mogu zamijeniti sa znakovima nekih drugih zdravstvenih problema, što može dovesti do toga da relativno kasno potražite pomoć. Među njima su: Kronični umor i slabost te povišena temperatura i groznica. Jedan od znakova su i česte viroze, odnosno prehlade te naglo mršavljenje koje nije povezano s dijetom. Ovisno o tipu i fazi bolesti mogu se javiti i otečeni limfni čvorovi te česta krvarenja iz nosa, kao i noćno znojenje. Relativno su često i bolovi u kostima te osipi na koži. No, postoje još neki znakovi koje 'na prvu' možda ne biste povezali s leukemijom, a mogu biti znak te bolesti. U nastavku donosimo neke od najčešćih.
| Foto: Ilustracija/canva
Prema pisanju stručnjaka Mayo klinike, neki od uobičajenih simptoma leukemije kod odraslih osoba nerijetko se mogu zamijeniti sa znakovima nekih drugih zdravstvenih problema, što može dovesti do toga da relativno kasno potražite pomoć. Među njima su: Kronični umor i slabost te povišena temperatura i groznica. Jedan od znakova su i česte viroze, odnosno prehlade te naglo mršavljenje koje nije povezano s dijetom. Ovisno o tipu i fazi bolesti mogu se javiti i otečeni limfni čvorovi te česta krvarenja iz nosa, kao i noćno znojenje. Relativno su često i bolovi u kostima te osipi na koži. No, postoje još neki znakovi koje 'na prvu' možda ne biste povezali s leukemijom, a mogu biti znak te bolesti. U nastavku donosimo neke od najčešćih. |
Foto: Ilustracija/canva
Prema pisanju stručnjaka Mayo klinike, neki od uobičajenih simptoma leukemije kod odraslih osoba nerijetko se mogu zamijeniti sa znakovima nekih drugih zdravstvenih problema, što može dovesti do toga da relativno kasno potražite pomoć. Među njima su: Kronični umor i slabost te povišena temperatura i groznica. Jedan od znakova su i česte viroze, odnosno prehlade te naglo mršavljenje koje nije povezano s dijetom. Ovisno o tipu i fazi bolesti mogu se javiti i otečeni limfni čvorovi te česta krvarenja iz nosa, kao i noćno znojenje. Relativno su često i bolovi u kostima te osipi na koži. No, postoje još neki znakovi koje 'na prvu' možda ne biste povezali s leukemijom, a mogu biti znak te bolesti. U nastavku donosimo neke od najčešćih.
| Foto: Ilustracija/canva
1. UČESTALE MODRICE KOJE NASTAJU BEZ POVODA: Neobjašnjiva pojava modrica bez prethodne fizičke ozljede jedan su od brojnih simptoma leukemije. Neuobičajene modrice rezultat su niskog broja trombocita ili problema sa zgrušavanjem krvi. Modrice nastaju spontano i mogu biti bilo gdje na tijelu, ali obično se pojavljuju na udovima – rukama i nogama.
| Foto: Salvatore Laporta/IPA/PIXSELL/IPA/PIXSELL
2. STALNO STE BOLESNI: Ako imate infekciju koja nikako ne prolazi, ili se stalno ponavlja slična viroza, možda je vrijeme da napravite kompletnu krvnu sliku. Ukoliko se pokažu abnormalnosti u razinama bijelih krvnih zrnaca, hemoglobina i trombocita, to može ukazivati na oslabjeli imunološki sustav. To je objašnjenje zbog čega se organizam ne može izboriti s infekcijama i ujedno je znak da se treba javiti liječniku, pogotovo ako postoje i neki drugi simptomi.
| Foto: Thinkstock
3. STALNO STE UMORNI I SLABI: To su vjerojatno najuobičajeniji simptomi leukemije, povezani s anemijom (smanjeni volumen crvenih krvnih zrnaca). Kako bolest napreduje, ti će simptomi biti sve izraženiji. Osim toga, kod određenih oblika leukemije, veliko broj bijelih krvnih zrnaca može učiniti krv gušćom, što znači da je protok kroz male krvne žile do mozga usporen. To može uzrokovati umor i slabost.
| Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA
4. OTEČENI LIMFNI ČVOROVI: Primijetite li tijekom tuširanja otekline limfnih čvorova u području vrata, pazuha ili prepona, to ne mora odmah biti znak za zabrinutost. Međutim, ako čvorovi ostanu uvećani ili još narastu, moguće je da je u pitanju simptom leukemije ili limfoma. Kako leukemija utječe i na limfne čvorove koji pomažu pri filtriranju krvi, ako je krv pod utjecajem stanica raka, stanice se mogu nakupljati u čvorovima i tako rastu.
| Foto: Thinkstock
5. HLADNO VAM JE, BLIJEDI STE: Manjak crvenih krvnih zrnaca može voditi i do anemije, a to može uzrokovati bljedilo kože, kratak dah, i osjećaj da vam je stalno hladno. Pritom zapravo ne pomažu ni pokrivači, ili grijanje prostora.
| Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA
6. BOLE VAS KOSTI: Bol u kostima slična onoj koju osjećate kad imate gripu relativno je rijedak, ali zato jasan znak da bolujete od leukemije. Bolesne stanice nastaju unutar koštane srži, - ako osjećate bol u kostima, dobro je odmah posjetiti liječnika. Kod izrazito blijedih pacijenata bolest je obično u uznapredovalom stanju, a kod njih se često javlja i veliki umor, zbog kojeg je i šetnja do kupaonice veliki problem.
| Foto: Dreamstime
7. POTEŠKOĆE S DISANJEM: Uz slabost i umor s vremenom se javljaju i drugi simptomi, a jedan od njih je i kratkoća daha, povezana s anemijom. Uzrok mogu biti i maligne tvorevine u prsnom košu, no to je ipak rjeđi slučaj. Pojavljuju se poteškoće s disanjem, osoba lako ostaje bez daha, a problem može stvarati i pokušaj da pređete s jedne strane sobe na drugu.
| Foto: 123RF - ilustrativna fotografija
8. NOĆNO ZNOJENJE: To je često posljedica infekcije koja može biti povezana s leukemijom. Događa li vam se da se često budite mokri na plahtama natopljenima znojem posjetite svog liječnika, upozoravaju liječnici.
| Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA
9. ČUDAN OSIP: Koža nam često može otkriti bolesti. Mrlje koje često nećete primijetiti, jer su male i bezbolne, te obično smještene u području gležnjeva, ukazuju na nizak broj trombocita i jedan su od simptoma leukemije. Najčešće se pojavljuju oko gležnjeva jer tijekom dana gravitacija uzrokuje nakupljanje tjelesnih tekućina u dnu ekstremiteta.
| Foto: DREAMSTIME
10. ČESTO VAM JE ZLO: Ovaj se simptom obično javlja kod stanične leukemije. Kod pacijenta se povečava slezena, a ponekad se javljaju simptomi poput mučnine, zatvora ili proljeva. Možete osjetiti veliku masu u trbuhu, na mjestu gdje se nalazi slezena, ističu stručnjaci.
| Foto: DREAMSTIME