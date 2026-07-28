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Zbog ovih simptoma odmah se javite liječniku, mogu ukazivati na leukemiju...

Kronični umor, slabost i bljedilo kože pripisuju se često bezazlenim stanjima, no ako dolaze u kombinaciji s povišenom temperaturom, čestim infekcijama i bolovima u kostima, treba posjetiti liječnika
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Zbog ovih simptoma odmah se javite liječniku, mogu ukazivati na leukemiju...
Prema pisanju stručnjaka Mayo klinike, neki od uobičajenih simptoma leukemije kod odraslih osoba nerijetko se mogu zamijeniti sa znakovima nekih drugih zdravstvenih problema, što može dovesti do toga da relativno kasno potražite pomoć. Među njima su: Kronični umor i slabost te povišena temperatura i groznica. Jedan od znakova su i česte viroze, odnosno prehlade te naglo mršavljenje koje nije povezano s dijetom. Ovisno o tipu i fazi bolesti mogu se javiti i otečeni limfni čvorovi te česta krvarenja iz nosa, kao i noćno znojenje. Relativno su često i bolovi u kostima te osipi na koži. No, postoje još neki znakovi koje 'na prvu' možda ne biste povezali s leukemijom, a mogu biti znak te bolesti. U nastavku donosimo neke od najčešćih. | Foto: Ilustracija/canva
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Prema pisanju stručnjaka Mayo klinike, neki od uobičajenih simptoma leukemije kod odraslih osoba nerijetko se mogu zamijeniti sa znakovima nekih drugih zdravstvenih problema, što može dovesti do toga da relativno kasno potražite pomoć. Među njima su: Kronični umor i slabost te povišena temperatura i groznica. Jedan od znakova su i česte viroze, odnosno prehlade te naglo mršavljenje koje nije povezano s dijetom. Ovisno o tipu i fazi bolesti mogu se javiti i otečeni limfni čvorovi te česta krvarenja iz nosa, kao i noćno znojenje. Relativno su često i bolovi u kostima te osipi na koži. No, postoje još neki znakovi koje 'na prvu' možda ne biste povezali s leukemijom, a mogu biti znak te bolesti. U nastavku donosimo neke od najčešćih. | Foto: Ilustracija/canva
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