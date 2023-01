Zbog visine od 215 cm teško se kreće, ali ne gubi pozitivan duh: 'Ponosno nosim svjetski rekord'

Odvjetnica i programerka Rumeysa Gelgi iz Turske (25) visoka je 2.15 m i drži svjetski rekord za najvišu živuću ženu u Guinnessovoj knjizi rekorda. Svojom je visinom oduševljena i želi ljude inspirirati. Rumeysa je rođena s vrlo rijetkim 'Weaver' sindromom, zbog kojeg kosti ne prestaju rasti.

- Rođena sam s iznimnom fizičkom jedinstvenošću i želim da ih što više bude prepoznato i slavljeno, nadajući se da ću nadahnuti i potaknuti druge s vidljivim razlikama da učine istu stvar i budu ono što jesu. - prenosi Daily Star.

Rumeysa trenutačno drži pet Guinnessovih rekorda: najveća ženska šaka, najduži ženski prst, najduža ženska leđa i prethodno je bila najviša živuća tinejdžerica.

- Biti tako visok ima i nevjerojatne i grozne strane u isto vrijeme, može vas učiniti višestrukim svjetskim rekorderom i to da ste vezani za invalidska kolica - rekla je pa dodala:

- Ja sam jedna od onih ljudi koji se fokusiraju na pozitivne strane i izvlače iz njih maksimum. To me čini ludo jedinstvenom i volim to. Osim toga, moja visina je super kada idem na koncert ili u kino - zaključila je.

Rumeysa teško samostalno hoda i može se koristiti hodalicom, pa se zbog praktičnosti odlučuje za invalidska kolica. Na fotografijama s njezinog profila vidi se da je i u sjedećem položaju viša od mnogih prijatelja i kolega.

U djetinjstvu je morala na razne operacije, kao i na psihoterapiju.

