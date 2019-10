'Zdravlje mi je narušeno i bojim se za budućnost svoje kćeri'

Dragi Mevludine,

hoće li napokon doći neka bolja i svjetlija budućnost, jer ja više nemam snage. Povremeno radim, zdravlje mi je narušeno i ne znam koliko ću još moći izdržati. Imam kćer kojoj ništa ne ide u životu, od zdravlja i posla pa do ljubavnog života. Dobila je nedavno ponudu jednog poznanika da ode u Njemačku, no ne znam je li to dobro za nju. Hoće li, ovdje ili vani, dobiti stalan posao? S dečko s kojim je trenutačno ne vidi svjetlu budućnost, a otkucava joj i biološki sat. Hvala vam na odgovorima i savjetima koje željno iščekujem.

šifra: svjetlost

Odgovor: Vidim da ste kreativni i ambiciozni, no također skeptični te se osjećate usamljeno. No zdravlje vam nije loše, sve ćete vi to izdržati. Već krajem ove godine vam vidim napredak na svim poljima. Kći vam se brzo svega zasiti, osjetljiva je i temperamentna, pomalo eksplozivna. No također i inteligentna te energična. Vidim joj odlazak u Njemačku i vidim da će tamo biti zadovoljnija nego u Hrvatskoj. Vidim joj pozitivnog mladića, brak i djecu. Za tri godine vidim joj napredak na svim poljima. Sretno.

