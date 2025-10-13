Obavijesti

NIJE SAMO DO BOJE...

Zeleni i smeđi smrdljivi martini - evo u čemu je ključna razlika

Zeleni i smeđi smrdljivi martini - evo u čemu je ključna razlika
Smrdljivi martin i smrdljiva greta nisu povezani, ali su vrlo slični i teško ih je razlikovati. Ovi kukci ulaze u stanove tražeći toplinu i hrane se biljnim sokovima. Ispuštaju neugodan miris kad su ugroženi, ali nisu opasni za ljude

Smrdljivi martin (Raphigaster nebulosa) i smrdljiva greta (Dolycoris baccarum) ovih dana masovno ulaze u stanove i napadaju voće i povrće u kućnim vrtovima. Unatoč tome što pripadaju istoj porodici stjenica, ove vrste nemaju nikakve 'ljubavne veze' i nisu bliže povezane u smislu koji bismo mi ljudi očekivali.

– Radi se o dvije potpuno različite vrste koje se međusobno ne miješaju, stoga nema šanse da se formira neki par – objašnjava dr. Milan Pernek, vodeći hrvatski entomolog sa Šumarskog instituta u Zagrebu.

Dodaje da su obje vrste vrlo slične po izgledu i ponašanju

– Tijelo im je široko i prekriveno nekom vrstom čvrstog oklopa, uglavnom smeđe boje, s blagim razlikama u uzorcima. Na leđima imaju 'oklop' koji podsjeća na viteški štit. Zbog ovih sličnosti, većini ljudi je gotovo nemoguće razlikovati ih, a budući da pod određenim uvjetima mogu mijenjati nijansu boje, to ponekad zna biti vrlo zbunjujuće. Moram priznati da ni meni ponekad nije jednostavno, iako poznajem sve njihove karakteristike - kaže dr. Pernek.

Ovi kukci vole tople uvjete, ali kako temperature padaju, traže topla skrovišta za prezimljavanje, što objašnjava njihov ulazak u stanove. Oni koji ne pronađu mjesto u ljudskim prostorima sklone su se zavući pod zemlju.

Smrdljivci se hrane biljnim sokovima, pa ih najčešće nalazimo uz rubove šuma. Također često napadaju poljoprivredne kulture, gdje veće populacije mogu izazvati značajnu štetu. Ipak, u novije vrijeme problem predstavljaju prije svega invazivne vrste poput smeđe mramoraste stjenice, dok su domaći martin i greta rjeđe uzrok većih najezdi.

– Obje vrste pripadaju porodici mirisnih stjenica, što znači da, ako se osjećaju ugroženima – na primjer ako ih snažnije stisnete – ispuštaju neugodan miris koji se teško uklanja s ruku. Ipak, ne grizu i nisu opasni za ljude, pa nema razloga za brigu ako ih ima u vašoj okolini, zaključuje dr. Pernek.

