Zeleni od zavisti: Ovi znakovi Zodijaka ne trpe tuđi uspjeh!

Tuđa postignuća mogu izazvati različite emocije u ljudima, od istinske sreće, ponosa do unutarnje iritacije. Astrolozi su imenovali horoskopske znakove koji su najskloniji uspoređivati se s drugima sa željom da budu bolji od njih.
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Ovim je znakovima najteže mirno prihvatiti tuđe pobjede.
| Foto: DREAMSTIME
Ovim je znakovima najteže mirno prihvatiti tuđe pobjede. |
Foto: DREAMSTIME
Ovim je znakovima najteže mirno prihvatiti tuđe pobjede.
| Foto: DREAMSTIME
1. Lav: Žele biti zapaženi, uspješni i da im se drugi dive. Stoga, kada se sva pažnja odjednom prebaci na nekog drugog, mogu osjetiti istinsku zavist - pogotovo ako je konkurent u blizini.
| Foto: Fotolia
2. Škorpion: Ne vole se osjećati kao da su drugi i mogu burno reagirati na ljude koji ih nadmašuju. Ako se pojavi zavist, mogu je dugo skrivati, ali neće lako zaboraviti situaciju.
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3. Djevica: Imaju tendenciju analizirati sve, uključujući i tuđe živote. Mogu primijetiti što drugi imaju i pitati se zašto oni još nemaju iste stvari, dok izvana izgledaju potpuno smireno.
| Foto: Fotolia
4. Jarac: Vrlo su ambiciozni i teško im pada kada ih netko pretekne u karijeri ili postignućima. Rijetko priznaju da osjećaju zavist, ali tuđi uspjeh može postati dodatna motivacija za njih da rade još više.
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5. Bik: Cijeni udobnost, novac i lijep način života, pa ga tuđi financijski uspjeh može stvarno pogoditi. Umjesto otvorenog pokazivanja zavisti, vjerojatnije je da će pomisliti kako može i on dobiti ono što želi, ako je netko drugi to uspio.
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6. Blizanci: Vole znati što se događa u životima drugih ljudi, pa se nesvjesno mogu stalno uspoređivati s drugima. Posebno ih smeta kada netko u njihovom krugu odjednom postane popularniji ili uspješniji.
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7. Rak: Vrlo su osjetljivi, pa ih tuđi uspjesi ponekad mogu natjerati da razmisle o vlastitom životu. Ako osjećaju da je netko drugi voljen, cijenjen ili podržan više od njih, zavist može postati posebno intenzivna.
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8. Vaga: Mogu se početi uspoređivati s drugima, posebno kada je riječ o izgledu, vezama ili društvenom statusu. Međutim, njihova zavist je obično više poput tihog nezadovoljstva sobom nego želje da nekome naude.
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9. Ovan: Rjeđe osjećaju zavist, a češće tuđe pobjede doživljavaju kao izazov. Kada vide uspješnijeg natjecatelja, mogu pomisliti: "Zašto sam ja gori?" i krenuti dokazivati vlastitu superiornost.
| Foto: Fotolia
10. Ribe: Mogu bolno reagirati kada netko dobije nešto o čemu su i same dugo sanjale. Međutim, vjerojatnije je da će te osjećaje zadržati za sebe nego pokazati negativnost prema drugoj osobi.
| Foto: Fotolia
11. Strijelac: Cijene slobodu i ne brinu se previše o tome što su drugi postigli. Mogu se iskreno radovati nekome koga poznaju, a čak i ako se pojavi zavist, obično brzo prođe.
| Foto: Fotolia
12. Vodenjak: Obično su toliko usredotočeni na vlastite ideje i planove da jednostavno nemaju vremena stalno se uspoređivati s drugima. Vjerojatnije je da će tuđi uspjeh vidjeti kao izvor inspiracije nego kao razlog za zavist.
| Foto: Fotolia