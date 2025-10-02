'Želim bolje od ovoga!' Evo kako dosadan intimni život pretvoriti u uzbudljiv i zabavan

Naravno da želiš bolje!! Ako mene pitaš, ludi su svi koji nakon deset godina braka i dalje... jednolično, doslovno i metaforički, serviraju i jedu isto za ručak: petkom pržene srdele s kuhanim krumpirom, subotom šalša sa špagetima, a u nedjelju picek s krumpirom. U isto vrijeme i s istim začinima. Da ne nabrajam ostale dane, kad je na meniju isto, vjerujem da sam objasnila poantu.

Kad me pitaju zašto parovi imaju problema u seksu, zašto dolazi do zasićenja, zašto jedan partner ne želi seks koliko drugi...?

Molim vas da shvatite osnovno, ako je vaša veza započela na seksualno pozitivan način i ako je tad seks bio uzbudljiv, bili ste željni, tad morate razumjeti da ste do monotonije došli upravo monotonijom. Da ja jedem taj isti jelovnik tri mjeseca, ne bi me ta pržena srdela više vidjela do 2045. Poželjela bih dagnje na buzaru, kelj s faširancima...

Zagreb: Petra Pinjuh, seksologinja i life coacherica | Foto: Goran Stanzl/PIXSELL

Poanta? Eksperimentiranje nije samo normalno - ono je nužno.

Igračke, seksi odjeća, iznenađenja, nova mjesta, nova pravila - i ono što baš svi mogu, nastavak zavođenja, flert koji traje cijeli dan i svaki dan. To je recept da jela ostanu svježa i zanimljiva.

Kako drugoj strani priopćiti da je dosta prženih srdela s kuhanim krumpirom svaki petak?

Izbjegni kritiku - koristi poziv

Umjesto “više mi nije uzbudljivo” probaj “htio/la bih da isprobamo nešto novo što bi nas oboje uzbudilo”. Ako je to predirektno i napadno, tad se prisjeti onih dobrih trenutaka s početka veze i počni ih rekonstruirati. Spontano i polako mijenjaj svakodnevicu. Za početak koristi lijepe riječi, komplimente, riječi poput “hvala ti”, primjećuj sitne stvari koje netko radi za tebe i zahvali na njima na glas. Ništa se ne podrazumijeva, nažalost mnogi shvate da su bili sretni tek kad se nađu među ruševinama svoje sreće. Nemoj biti jedan od njih.

Foto: MyDay Studio

Koristi metafore

Hrana je sjajan primjer: “Zamisli da deset godina jedeš isto... jesi li za malo promjene na meniju?”. Ako je opet to predirektno, pošalji ovaj članak najdražoj osobi, da shvati na što ciljaš

Podijeli fantaziju kao ideju, ne kao zahtjev

Umjesto da partner osjeti pritisak, neka osjeti da predlažeš nešto posebno: “Želim da zajedno otkrijemo ovo...”.

Počni malim koracima

Ne moraš odmah s “pet sljedova jela i dva konobara” - nekad je dovoljno promijeniti stolnjak.

Neka sve bude igra, ne zadatak

Ako eksperiment zvuči kao “projekt”, brzo će se ugasiti. Ne odustaj ako naiđeš na otpor. Promjena o kojoj ovdje pišem je maraton, zaboravi na šprint.