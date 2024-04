'Želim da svekrva i svekar budu što dalje od moje obitelji, znam njihovu staru mračnu tajnu...'

Žena po imenu Jodie (37) objavila je svoju neobičnu priču o vlastitoj obitelji. Naime, odlučila je prekinuti sve veze sa svekrvom i svekrom, a čak im je zabranila i da prilaze njenoj djeci. Potom je ispričala detalje svog odnosa s njima te objasnila što ju je dovelo do te nemilosrdne odluke.

Foto: Dreamstime

- Nekoć smo bili vrlo bliski s roditeljima mog supruga. Činili su se vrlo dragi, srdačni i vrlo gostoljubivi ljudi od samog početka. Moj suprug Jake i ja smo u braku više od desetljeća i zajedno imamo troje divne djece. Za sve ovo vrijeme moji su svekar i svekrva bili izuzetno dobri prema svoj djeci, djeca su uživala. Koliko znam, s bakom i djedom vežu ih samo topla, sretna sjećanja - započela je njezina priča.

POGLEDAJTE VIDEO:

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+.

Pokretanje videa... 00:43 Obitelj uz Ellu Dvornik | Video: 24sata/Instagram

- Bila sam sretna što naša djeca imaju baku i djeda pune ljubavi i brige. Naime, izgubila sam vlastite roditelje usred teške nesreće koja se desila prije mnogo godina i bilo mi je važno da djeca imaju barem jednu baku i jednog djeda koji će ih razmaziti i voljeti na taj način. Moji svekrvi su se prilično dobro nosili s tim zadatkom i bila sam jako zadovoljna kako se njihov odnos s unucima razvijao tijekom vremena - napisala je Jodie.

Međutim, čini se da je Jodien suprug bio skeptičan prema ovoj idiličnoj obiteljskoj slici.

- Jake se nije bunio kad su njegovi roditelji došli posjetiti djecu, ali uvijek je bilo očito da mu je to neugodno. Činilo se da ima vrlo distanciran i suzdržan odnos sa svojim roditeljima, i nikada nije inicirao neko druženje s njima. Nikada ga nisam pitala zašto se tako ponaša, mislila sam da će mi reći kad bude spreman za to - izjavila je Jodie.

Suprug je imao kroz godine određene probleme koji su ga mučili.

- Jake se bori s depresijom i tjeskobom otkad ga pamtim. Znam da je osjetljiv tip, a njegova posebnost je oduvijek bila da sve uzima previše k srcu, ponekad pretjerano reagira na mnoge nevažne stvari. Takav je on i uvijek je bio, a ja sam mu samo pokušavala pomoći terapijom i borbom protiv njegove anksioznosti - rekla je.

Foto: 123RF

Nakon toga, Jake je konačno supruzi otkrio neočekivane detalje iz djetinjstva.

- Jednog dana, Jake se vratio s posla u jako lošem psihičkom stanju. Nikada ga prije nisam vidjela da plače, bilo je vrlo frustriran i očajan. Pitala sam ga što se dogodilo, a on je rekao da ima živčani slom zbog nekih ozbiljnih problema na poslu. Ali imala sam osjećaj da postoji nešto ozbiljnije od problema na poslu, pa sam inzistirala da sjednemo i razgovaramo - rekla je.

Jodie je otkrila razlog Jakeove dugogodišnje depresije i tjeskobe te je krenuo govoriti o vlastitom djetinjstvu.

- Jake mi je ispričao kako mu se njegov tata, kad je on imao samo 10 godina, žalio da je izgubio posao zbog spletki svog kolege i ispričao bi sve u detalje, a Jake je morao sjediti i slušati. Također su natjerali Jakea da sudjeluje u upravljanju kućanskim financijama, čak je bio odgovoran i za brigu o svojoj mlađoj braći i sestrama. Sve je to bilo posebno izazovno za Jakea, jer očito nije imao tu emocionalnu zrelost niti životno iskustvo da upravlja vlastitim emocijama, a kamoli emocijama svojih odraslih roditelja - napisala je.

Foto: 123RF

- Smatram užasnim i krajnje neprikladnim da su moji svekrva i svekar bili toliko otrovni tijekom godina i da su se pretvarali da su dobri prema našoj djeci. Nazvala sam ih odmah nakon što sam saznala sve detalje Jakeovog djetinjstva, ali rekli su da mi laže. Tada sam im samo rekla da ne smiju prilaziti našoj djeci i da su neželjeni gosti u našoj kući. Moj suprug je plakao i molio me da ne donosim odluke, ali nisam htjela slušati - objavila je.

Vidjela je što su napravili s Jakeom te nije htjela da to rade i njihovoj djeci.

- Nikada ne bih poželjela da se moja djeca moraju suočiti s istim prljavim metodama njegovih roditelja. Izuzetno me osuđuju i kritiziraju ostali članovi naše obitelji, ali nije me briga, vodi me majčinska želja da svojoj djeci osiguram zdravo okruženje za život. Ne želim da imaju takav utjecaj od svojih otrovnih baka i djedova, pa griješim li što ih potpuno odsiječem od naše obitelji?- pita se Jodie, piše Brightside.