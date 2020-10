Želite da se ponovno zaljubi u vas? Pokušajte s ova tri načina

Zaista je važno da oboje dobijete malo prostora i potrošite to vrijeme na sebe. Ne samo da ćete se osjećati bolje već ćete vratiti onu energiju koju ste imali na početku veze

<p>Ljubav ima puno aspekata, poput emocionalne i fizičke privlačnosti, kompatibilnosti, naklonosti i predanosti. Dakle, kad muškarac kaže da se možda odljubljuje, često je slučaj da su navike, poštovanje, predanost i kompatibilnost još uvijek tu, ali razlika je u tome što ga više jednostavno ne privlačite.</p><p>POGLEDAJTE VIDEO:</p><h2>Kako ga možeš natjerati da se ponovno zaljubi u tebe?</h2><p>Svi znamo koliko je lijep početak veze. Leptirići, neočekivani darovi, spontani izlasci, iznenađenja i slično. Sve su te stvari pridonijele njegovoj početnoj emocionalnoj i fizičkoj privlačnosti prema vama.</p><p>Kada prođe određeni period i kada vi mislite da ste već skoro sve skupa prošli, vaš dečko ili suprug mogao bi početi osjećati da se između vas dvoje nešto promijenilo i da nešto nije u redu. </p><p>Pa kako riješiti ovaj problem i natjerati muškarca da se ponovno zaljubi u vas?</p><h2>1. Dajte mu prostora</h2><p>Zaista je važno da oboje dobijete malo prostora i potrošite to vrijeme na sebe. Ne samo da ćete se osjećati bolje preusmjeravanjem energije u vezi, već ćete se i ponovno povezati s prijateljima, obnoviti stare hobije i vratiti onu energiju koju ste imali na početku veze.</p><p>Čak i ako živite zajedno, možete izdvojiti određeno vrijeme za fokusiranje na svoje stvari u nekoj drugoj sobi ili nakratko izaći vani. Kasnije ćete shvatiti koliko vam je druga osoba ipak važna. </p><p>Jednom kada oboje budete imali prostora i energije, više ćete cijeniti jedno drugoga.</p><h2>2. Pokušajte zajedno nešto novo</h2><p>Zbog navika i lijenosti ponekad se ne želimo truditi poboljšati vezu nego jednostavno odaberemo lakši način, a to je prekid. Često ne ulažemo trud u to kako bi vratili strast ljubavi. Ako nešto prvi put radite zajedno, to će vas zbližiti i pomoći vam da steknete povjerenje i naklonost jedno prema drugom. Zato kada shvatite da se vaša ljubav polako gasi probajte si planirati aktivnosti koje niste radili.</p><p>Da biste postigli istu razinu bliskosti koju ste nekad dijelili, morate stvoriti neke nove uspomene koje će vas opet zbližiti.</p><h2>3. Otvorite mu se</h2><p>Sjajan način da ga natjerate da se ponovno zaljubi u vas je da mu pokažete da vam je stalo, izrazite emocije, objasnite mu zašto je važno da probate ispraviti greške. </p><p>Rečenice poput 'Osjećam se dobro kad ...' ili 'Osjećam se sigurno kad ...', signaliziraju koliko je on vama zaista važan.</p><p>Ljudi su emocionalna bića, bitno je objasniti mu razloge zbog kojih je on vama bitan i naglasiti kako se osjećate.</p><p>Natjerati muškarca da se ponovno zaljubi u vas lakše je nego što mislite. Sve je u tome da budete prirodni, slobodni, zabavni i otvoreni. Muškarci vole sretnu ženu koja će im otvoriti svoje srce. Otvaranje vašeg srca potiče ga na isto.</p><p>Kad postoji uzajamno poštovanje i kompatibilnost, moguće je ponovno pronaći tu emocionalnu vezu, piše <a href="https://www.yourtango.com/experts/samantha-jayne/how-make-man-fall-love" target="_blank">Your Tango.</a></p>