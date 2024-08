Želite izgledati kao Ana Sasso? Ovo je tajna njezine linije: 'U teretani sam tri puta tjedno...'

Danas 61-godišnja Ana Sasso je 1982. godine izabrana za Miss Jugoslavije, a godinu dana nakon toga snimila je nezaboravnu reklamu za Pipi i postala seks-simbol.

Splićanka je ostvarila i dobar uspjeh na izboru za Miss svijeta u Londonu, na kojem se našla među 15 polufinalistica. Nakon toga se povukla iz javnog života, a sreću je pronašla sa splitskim kirurgom Hrvojem Tomasovićem.

Ipak, njezina ljepota je ostala bezvremenska, što je očito svima koji je sretnu, ili bace pogled na njezin Instagram profil. Ana, naime, i dalje ima skoro istu liniju kao i kada je bila u 20-ima, kao što je i vidljivo na posljednjim fotografijama koje je objavila na društvenim mrežama:

Prije 14 godina otkrila nam je tajnu svog izgleda te kako održava liniju, a da njezin pristup funkcionira, najbolji dokaz je ona sama.

- Vježbam, malo je stvar i gena, no ne pazim na prehranu. Volim papati. Uopće nisam izbirljiva - kaže Ana koju prijatelji zbog toga zezaju da je prava proždrljivica.

- Jedem sve osim ananasa koji mi se jednostavno ne sviđa - kaže.

U teretanu ide tri puta na tjedan po dva sata. Govori kako je vježbanje dobro i za tijelo i za duh. Najdraža joj je sprava koja simulira rolanje i skijanje. Uz to trči na Marjanu, i to od svoje 18. godine.

- Svi misle da sam stalno po nekakvim salonima za uljepšavanje. Idem jedino u frizerski salon. Volim se, eto, mazuckati raznim kremicama. No nisu to nikakve skupocjene kreme - rekla nam je tada.

Jednom je prilikom objasnila kako joj smeta što je ljudi samo percipiraju zbog ljepote.

- Smeta mi to što me ljudi uglavnom percipiraju kroz ljepotu i reklamu za Pipi. Ne žalim se apsolutno, meni to laska. Međutim, ja sam osoba koja ima i druge talente, ali, eto, stjecajem okolnosti nisam se mogla posvetiti tim talentima do kraja. Ljudi koji me ne poznaju imaju percepciju o meni koja možda nije realna, no ne zamjeram im jer sam ja kriva što nisam iskoristila te neke svoje mogućnosti i pokazala da znam puno više od onog s čime me povezuju - izjavila je tada.

Prije nekoliko godina sa suprugom Hrvojem Tomasovićem preselila se u mirni Samobor.

- Obožavam Samobor. Lijepo sam se prilagodila. Odgovara mi ta atmosfera, a kad dođem u Zagreb, malo sam zbunjena jer je Samobor ipak tiši. Obožavam samoborske kremšnite - kaže.