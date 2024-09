Želite li zdravog i sretnog psa, kvalitetna hrana i redovito istrčavanje nisu mu dovoljni

Većina pasa zahtijeva svakodnevnu šetnju i istrčavanje, a mnogi vlasnici hrane ih posebno formuliranom hranom, kako bi bili sigurni da im uz kvalitetnu prehranu osiguravaju sve potrebne hranjive tvari, kako bi što dulje ostali zdravi. No mnogi ljudi ne razmišljaju o tome da to nije dovoljno. Svoje pse svakodnevno moramo i mentalno stimulirati, kako bismo bili sigurni da imaju ispunjen život, kažu stručnjaci.

Štoviše, davanje vježbi za mozak psu pomaže i da se pas kvalitetno umori i zabavi te da se pobijedi dosada, što znači da je manja vjerojatnost da će za vrijeme naleta energije napraviti nered u stanu.

Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA

Prema Centru za primijenjenu etologiju kućnih ljubimaca (COAPE), mentalna stimulacija psima je jednako važna kao i fizička vježba, pa je u druženje sa psom važno uvrstiti i niz aktivnosti koje psa potiču da razmišlja o rješavanju problema.

- Ovo je osobito važno za mlade kućne ljubimce, jer pridonosi njihovom ukupnom kognitivnom razvoju. No, ne ograničavamo se samo na mlađe ljubimce. Pružanje prave vrste stimulacije, u skladu sa životnom fazom životinje, može poboljšati kognitivne sposobnosti bez obzira na dob psa, ističu u Centru. Dobra je vijest da to ne mora biti skupo, jer je dovoljna mašta da osmislite nekoliko zagonetki za psa koje će doprinijeti tome da se angažira.

Vodeći uzgajivač pasmine Goldendoodle u Sjedinjenim Državama, Utah Doodles, poznat po zdravim, sretnim i dobro socijaliziranim štencima, na TikToku je otkrio četiri jednostavna načina za pokretanje vijuga u glavicama najdražih dlakavaca.

- Raširite grickalice ili poslastice na ručnik dok vas pas gleda. Zarolajte dijagonalno ručnik i zavežite čvor, pa oslobodite psa – kaže se u pojašnjenju prve igre, nakon kojeg se u kadru sve topi od slatkoće dok se štene Goldendoodlea zabavlja raspetljavajući čvor na ručniku. Druga je mogućnost da na podlozi koja ima izbočine zamrznete namaz od kikirikija, što će stimulirati psa da lizanjem dođe do što je moguće veće količine namaza. Možete zabaviti psa i korištenjem čašica od jogurta: Poslažite ih po dvorištu tako da ispod svake ostavite njegovu omiljenu poslasticu i pustite ga da uživa u istraživanju.

Foto: Canva/Ilustracija

Kad ste kod kuće, jedna čašica treba pokrivati poslasticu, a dvije ostaju prazne, pa ih nekoliko puta promiješajte psu pred njuškom i pustite ga da pogađa gdje je poslastica…

Još jedan savjet koji preporučuje TikToker je da pustite nos vašeg psa da vas vodi na putu u sljedećoj šetnji. Njuškanje vašem psu može pružiti puno mentalne stimulacije, a također je izvrsno za njegovu dobrobit općenito.

Stručnjak za pseću igru iz Tug-E-Nuffa ističe: „Ljudi su vrlo vizualni, psima je, s druge strane, miris najvažniji trag. Jasno da ćete ga požuriti kad nema vremena za igru, no dajte im vremena da njuškaju okolo kad stignete, to je gotovo jednako važno kao vježbe preskakanja ili istrčavanja tijekom šetnje. Njuškanje je način na koji vaš pas shvaća svijet oko sebe, to mu pruža puno mentalne stimulacije, što može pomoći u održavanju zdravog mozga, kao i tijela, donosi britanski Express.