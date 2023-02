Želite nekoga navesti da stalno misli na vas? Iskušajte ovaj trik

Upotrijebite snažan psihološki trik kako biste nekoga natjerali da neprestano razmišlja o vama. Jedan od najmoćnijih načina da nekoga natjerate da se zaljubi u vas je 'programiranje' njegovog uma da misli na vas cijelo vrijeme.

POGLEDAJTE VIDEO: Cura u vezi sa starijim dečkom

Jedan od najjednostavnijih i najmoćnijih načina da nekoga navedete da razmišlja o vama je da s njim podijelite osobne informacije. Čak i kada u početku samo vi to uradite, to može imati snažan učinak na to kako vas njihova podsvijest gleda. A način na koji vas podsvijest te osobe gleda, ključan je da se zaljubi u vas.

Kako ovo funkcionira?

Kada netko podijeli intimne informacije o sebi s vama, vaša podsvijest postaje programirana i počinje misliti kako vam ta osoba mora biti blizu. To je zato što samo ljudi koji su bliski dijele ranjive misli i osjećaje. A ako možete programirati nečiju podsvijest da misli kako ste već bliski, to je može natjerati da to počne prihvaćati kao već postojeću činjenicu.

Foto: Dreamstime

Podsvijest te osobe izvela vas je iz kategorije da ste samo još jedna obična osoba u njezinom životu - i dovodi vas u kategoriju njihovih bliskih suputnika. Ovo je važan prvi korak. Proces dijeljenja osobnih informacija i tajni sam po sebi je intiman čin. A budući da osoba to nije očekivala od vas, to će je natjerati da razmišlja o vama sve više i više, tijekom sljedećih nekoliko dana.​

POGLEDAJTE PRIČU WANNAPE IZ MASTERCHEFA: 'KUHALA SAM I RAZVOZILA HRANU'

Koju vrstu informacija trebam podijeliti?

Napravite popis osobnih stvari koje se događaju u vašem životu. To može biti obiteljska situacija, situacija na poslu, vaša ambicija ili cilj koji imate u životu. To bi trebalo biti nešto što malo ljudi zna o vama. Kada s nekim podijelite tu informaciju, važno je da ona shvati da je to informacija koju dijelite samo s nekolicinom odabranih, a možda čak i samo s njima.

Možete koristiti riječi kao što su: 'Pokušavam ovo prešutjeti, ali danas na poslu...'; 'Malo ljudi to zna, ali moja mama je…; 'Trenutno imam osobnu situaciju na poslu. Mogu li dobiti tvoj savjet o tome?'; 'Činiš se kao netko tko bi znao što učiniti u situaciji u kojoj se trenutno nalazim. To ima veze sa…'.

Kao što vidite, sve ove rečenice naglašavaju činjenicu da su ono što dijelite privatni i osobni podaci te da ti podaci imaju određenu razinu ekskluzivnosti. To nije nešto što biste podijelili s bilo kim. Podsvjesno osobama šaljete poruku da se s njima osjećate dovoljno ugodno da s njima podijelite takve intimne podatke.

Foto: Dreamstime

Također podsvjesnom umu te osobe dajete do znanja da cijenite njezino mišljenje - ljudi se vole osjećati važnima - a to je nešto što je važno za vaš život. Sve to povećava razinu odnosa koji se uspostavlja dijeljenjem takvih informacija. Parovi redovito međusobno dijele osobne stvari i tajne.

Dakle, čineći gore navedeno, neizravno programirate um osobe - da biste mogli biti potencijalni par. Činjenica da već dijelite intimne podatke jedni s drugima pomaže programirati njihov um da ste, na neki način, već započeli neku vrstu odnosa. Ovo je jedan od prvih ključnih koraka koje trebate poduzeti na putu, ne samo da nekoga navedete da razmišlja o vama već i da ga navedete da se zaljubi u vas, prenosi YourTango.

Najčitaniji članci