Želite pokrenuti svoj posao? Ovo je sedam najčešćih zabluda

Pokretanje posla može biti jedna od najuzbudljivijih stvari koje ćete ikada učiniti. Proces ima svoje izazove, ali važno je ne dopustiti da vas zablude o njima spriječe u pokušaju. Entrepreneur donosi sedam uobičajenih zabluda o pokretanju posla.

Zabluda 1: Ne treba vam poslovni plan

Mnogo je zabluda o pokretanju posla. Jedna od najčešćih je da ne morate napisati službeni poslovni plan. Lako je razumjeti zašto bi to bilo tako. Uostalom, tko ima vremena za dodatnu papirologiju kada pokušavate osmisliti veliki ulazak na tržište? Problem s preskakanjem faze planiranja je taj što to može dovesti do izgubljenog vremena, novca i lošijeg proizvoda ili usluge od onoga što ste mogli stvoriti.

Primjer za to je oglašavanje. Mnogi start-upovi troše novac na oglase bez razmišljanja o svojoj publici, proračunu ili strategiji slanja poruka. Pisanje marketinškog plana prije ulaganja u kupnju oglasnog prostora moglo bi spriječiti pojavu ovih problema i usput uštedjeti nešto novca.

Realnost je takva da postoji nekoliko različitih vrsta planova, kao što su poslovni planovi koji detaljno opisuju sveobuhvatne ciljeve vaše tvrtke ili financijski planovi koji pružaju projekcije prihoda i troškova. Svi oni imaju jednu zajedničku stvar, a to je da vam pokušavaju ukazati u kojem se smjeru tvrtka kreće.

Zabluda 2: Možete se u potpunosti osloniti na svoje financiranje

Prije traženja izvora financiranja neophodno je naučiti osnove vođenja poduzeća. Iako bi moglo zvučati sjajno imati novac na raspolaganju, mogli biste završiti u dugovima prije nego što počnete. Postoje dvije uobičajene financijske pogreške koje čine ljudi koji nemaju puno iskustva u vođenju tvrtke.

Oslanjanje isključivo na financiranje tvrtke uz nedovoljno osobnog novca uloženog u posao prva je pogreška. To dovodi do ovisnosti o zajmovima i kreditima, što može biti teško ako tvrtka propadne ili zapadne u probleme. Sljedeća velika pogreška je trošenje previše novca na stvari koje nemaju veze s poslovanjem i poslovnim uspjehom, poput otmjenog uredskog prostora ili skupog namještaja.

Zabluda 3: Morat ćete birati između posla i privatnog života

Nećete imati vremena baviti se svakim detaljem na poslu. Uostalom, sada ste na čelu vlastite tvrtke. To znači da ćete morati balansirati između poslovanja i svega ostalog. Nećete moći sve sami riješiti. U redu je ako trebate pomoć drugih ljudi i to se očekuje. Možete delegirati zadatke koji ne zahtijevaju posebno znanje ili obuku, kao što je odgovaranje na telefonske pozive ili iznošenje smeća na recepciji. Ipak, postoje neke stvari koje samo vi možete učiniti jer uključuju posebne vještine i iskustvo koje dolazi samo ako ste ih prethodno radili.

Na primjer, postavljanje marketinških kampanja zahtijeva razumijevanje načina na koji različiti kanali djeluju zajedno za maksimalnu učinkovitost, ažuriranje sadržaja web stranice zahtijeva poznavanje ključnih riječi koje ljudi traže kada traže informacije o određenoj temi, stvaranje faktura zahtijeva osnovno znanje o računovodstvenim softverskim programima.

Zabluda 4: Svi u vašem timu radit će jednako kao i vi

Ponekad će na početku poslovanja biti teških i kompliciranih situacija. Dapače, što ste dulje u poslu, izazovi mogu postati složeniji. Ovo je samo dio putovanja i svatko ima svoj način na koji se nosi s tim osjećajima. No ima ljudi koji ne znaju kada je vrijeme da stanu i odu kući. Velike su šanse da ćete nastaviti raditi do sitnih noćnih sati ako sami sebi niste postavili granice. No imajte na umu da nitko drugi ne bi trebao raditi kao vi.

Uostalom, ovo je vaša tvrtka. Trebali biste ublažiti svoja očekivanja od sebe, ali i od onoga što očekujete od zaposlenika i onda djelovati u skladu s tim. Ako to ne učinite, vaša će očekivanja biti nerealna i u konačnici nitko neće htjeti raditi sa vama.

Zabluda 5: Morate se uspoređivati ​​s drugim tvrtkama

Novi ste u poslu. Važno je kapitalizirati ono što vas čini jedinstvenim i polako osvajati tržišni udio za svoj proizvod ili uslugu. U ovoj fazi usporedbe su neproduktivne i mogu dovesti do ljubomore ili negativnosti. Umjesto da se uspoređujete s drugim tvrtkama, usredotočite se na svoje ciljeve i kako ih možete postići na najučinkovitiji mogući način. Možete učiti od drugih, ali nemojte pokušavati kopirati njihov uspjeh — malo je vjerojatno da će tuđi pristup kod vas funkcionirati jednako dobro kao kod njih u njihovoj djelatnosti.

Zabluda 6: Nema mjesta za pogreške

Kao osnivaču, lako je na svoja pleća prebaciti sav teret odgovornosti. Puno više stvari postaju osobnim uspjehom ili neuspjehom kada ste poduzetnik. Ali zapamtite, svi griješe. Važno je učiti od njih. Ako ne griješite - ili se ne trudite dovoljno ili ste izgubili sposobnost kreativnog i neovisnog razmišljanja. A to je problem. Pogreške su dio procesa. One vam govore što funkcionira, a što ne. One vas podučavaju vrijednim lekcijama o vama, vašem proizvodu, usluzi, kupcima i konkurenciji. Sve su to neprocjenjive informacije za svakog poduzetnika koji gradi poslovanje.

Zabluda 7: Ne treba riskirati

Ako ste odbili neku mogućnost jer ste se bojali rizika, to može biti propuštena velika prilika. Strah je razlog zašto mnogi ljudi uopće ne pokušavaju pokrenuti vlastiti posao — ili čak ne napuštaju svoj trenutačni posao radi nove prilike. Kada možete prevladati strahove i preuzeti proračunate rizike koji se podudaraju s vašim vrijednostima i ciljevima kao pojedinca ili tvrtke, možete učiniti više od pukog preživljavanja. Možda ćete napredovati.

Kada se bojite, podsjetite se da ga morate prevladati ako želite dostići nešto značajnije na horizontu. Mnogo je prilika koje čekaju one koji su ih spremni prihvatiti.

