Želite putovati na Advent? Evo po kojoj cijeni i gdje možete ići

Budapest egyik legnépszerűbb téli programja, a Vörösmarty téri karácsonyi vásár 2019-ben is tradícionális és újragondolt, design kézműves ajándékokkal, fantasztikus gasztronómiai kínálattal és változatos kulturális programokkal várja az érdeklődőket. // One of the most popular winter activity in Budapest, the Christmas Fair on Vörösmarty Square, will welcome visitors again in 2019 with traditional and re-imagined designer artisan products, outstanding gastronomical offerings and diverse cultural programmes. #budapest #budapestchristmasfair #christmasfair #christmasmarket #advent